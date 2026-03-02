Apple hat wie erwartet das neue iPhone 17e und das neue iPad Air der 8. Generation vorgestellt. Außerdem gibt es neues Zubehör, das Lust auf den Frühling macht. Fabian und Marco sammeln alle Neuigkeiten in einem kurzen Überblick.
Der Apfelplausch hat nun eigenen Merch. Schaut gerne mal vorbei, mit einem Kauf unterstützt ihr unserer Arbeit. Vielen Dank für eure Treue!
Kapitelmarken
-
- 0:00: Moderates Update: Das neue iPad Air
- 05:11: iPhone 17e mit MagSafe und mehr Speicher
- 10:07: Eis-Saison: Neue Farben für Zubehör
- 12:09: Unsere Einschätzung
Apfelplausch hören
-
- Kein Apfelplausch mehr verpassen: ladet unsere neue App → zur App
- Bei Apple
- Bei Spotify
- Bei YouTube
- Bei Radio.de
Apfelplausch unterstützen
Als Hörerpost im Plausch sein?
…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:
-
-
- E-Mail: apfelplausch@apfellike.com | vorname@apfelplausch.de | mail@apfelplausch.de
- Twitter: Apfelplausch folgen (oder Roman und Lukas)
- Instagram: Apfelplausch folgen
- Webseite: apfelplausch.de
- Merch: Apfelplausch kaufen
-
1 Gedanke zu „Das neue iPhone 17e | Neues iPad Air | Neues Zubehör – Apfelplausch #432e“