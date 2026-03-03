Hüllen und Armbänder: Apple präsentiert Frühlingsfarben für Zubehör

Neben dem neuen iPad Air und dem neuen iPhone 17e hat Apple gestern auch die Farbpalette diverser Zubehör-Artikel aufgefrischt. iPhone-Hüllen, Apple Watch-Armbänder und Crossbody-Bänder gibt es in drei neuen Farben.

Passend zum neuen iPhone 17e, das es nun in „Hellrosa“ gibt, hat Apple entsprechende Hüllen vorgestellt. Das Silikon-Case gibt es in den bekannten Farben „Schwarz“, „Maritimblau“ und „Hellmoosgrün“ sowie in den neuen Tönen „Vanille“, „Guavepink“ und dem angesprochenen „Hellrosa“. Die neuen Farben sind teilweise auch für Hüllen anderer iPhones verfügbar.

Wer mit dem Apple-Branding auf der Hülle nichts anfangen kann, findet vielleicht eine Alternative in den neuen Beats-Hüllen. Die Tochter-Marke von Apple hat ebenfalls Hüllen für das neue iPhone 17e im Angebot. Mit „Kalkstein“ und „Felsblau“ gibt es im Apple Store weitere Farbauswahl.

Neue Apple Watch- und Crossbody-Bänder

Ähnlich verhält es sich bei den Armbändern für die Apple Watch und dem Crossbody Band. Letzteres ist nun in „Guavepink“ und „Hellrosa“ verfügbar. Auch bei der Apple Watch gibt es neue Farben. Das „Sport Loop“ ist nun zusätzlich in „Guavepink“, „Graublau“ und „Cantaloupe“ verfügbar. Das klassische „Sportarmband“ aus Silikon färbt Apple in „Hellrosa“, „Clementine“ und „Guavepink“ ein.

Alle neuen Bänder sind anders als das iPhone 17e und das neue iPad Air nicht erst ab dem 04.03. um 15:15 Uhr, sonder ab sofort bestellbar. Ist beim neuen Zubehör etwas für euch dabei? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.