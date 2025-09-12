Advertorial

Apple hat geliefert – und bei o2 bekommt ihr den besten Deal: Ab sofort könnt ihr euch euer Wunsch-Modell der iPhone-17-Reihe bei o2 sichern – mit etlichen Vorteilen und ab nur 1 Euro Anzahlung!

Egal ob iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max oder das brandneue iPhone Air – bei o2 bekommst du dein Wunschgerät schon ab 1 € Anzahlung. Und das Beste: o2 kombiniert die Geräte mit Tarifen, die mitwachsen und fair bleiben.

Warum iPhone 17 bei o2 vorbestellen? Die Vorteile!

1 € Anzahlung auf alle neuen iPhone-17-Modelle

auf alle neuen iPhone-17-Modelle Einfaches Finanzieren der Geräte

Geräte Jugendtarife verfügbar

verfügbar Einfache Vertragsverlängerung (für Bestandskunden)

(für Bestandskunden) o2 Mobile M Tarif mit 30 GB+ Datenvolumen

o2 Mobile Grow : mehr Daten jedes Jahr, automatisch und ohne Aufpreis

: mehr Daten jedes Jahr, automatisch und ohne Aufpreis o2 Pay Stop : faire Kostenkontrolle – dein Gesamtpreis sinkt automatisch, wenn das iPhone abbezahlt ist

: faire Kostenkontrolle – dein Gesamtpreis sinkt automatisch, wenn das iPhone abbezahlt ist Superstarkes Netz: vielfach ausgezeichnet in unabhängigen Tests wie CONNECT

o2 Mobile Grow: Dein Tarif wächst mit

Heute 30 GB, morgen schon mehr: Mit dem Grow Vorteil bekommst du Jahr für Jahr zusätzliches Datenvolumen geschenkt – ganz automatisch.

Start: 30 GB/Monat

Nach 1 Jahr: 35 GB/Monat

Nach 2 Jahren: 40 GB/Monat

Nach 3 Jahren: 45 GB/Monat

… und so weiter – bis zu 130 GB/Monat nach 20 Jahren!

So bleibt dein Tarif nicht stehen, sondern wächst mit deinen Ansprüchen.

Beispiel-Deals bei o2

iPhone 17 Pro mit Vertrag O2 Mobile M mit 30 GB+ Gerät (36 Raten) + Tarif mtl.: 58,99 €

mit Vertrag O2 Mobile M mit 30 GB+ iPhone 17 mit Vertrag O2 Mobile M mit 30 GB+ Gerät (36 Raten) + Tarif mtl.: 47,99 €

mit Vertrag O2 Mobile M mit 30 GB+ Apple iPhone Air mit Vertrag O2 Mobile M mit 30 GB+ Gerät (36 Raten) + Tarif mtl.: 54,99 €

mit Vertrag O2 Mobile M mit 30 GB+

o2 Pay Stop: Schluss mit unnötigen Kosten

Bei vielen Anbietern zahlst du nach zwei Jahren weiter fürs Gerät – obwohl es längst abbezahlt ist. o2 macht Schluss damit:

Transparente Abrechnung von Tarif und Gerät

von Tarif und Gerät Automatische Preissenkung , sobald dein iPhone bezahlt ist

, sobald dein iPhone bezahlt ist Volle Fairness, kein Weiterzahlen für ein abbezahltes Smartphone

Das bedeutet: Du behältst dein iPhone, nicht die Extra-Kosten.

Jetzt das iPhone 17 bei o2 vorbestellen

Ob Standard, Air, Pro oder Max – bei o2 gibt’s alle neuen iPhones mit 1 € Anzahlung, im starken Netz und mit Extras, die dir langfristig etwas bringen. Kein Bonus, der nach ein paar Wochen verpufft, sondern echte Vorteile für die nächsten Jahre.

