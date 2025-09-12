Home » Deals » 1 € Anzahlung: iPhone 17, 17 Pro & Air vorbestellen ab jetzt bei o2
iPhone 17

12. September 2025

Lukas Gehrer

1 € Anzahlung: iPhone 17, 17 Pro & Air vorbestellen ab jetzt bei o2

Advertorial

Apple hat geliefert – und bei o2 bekommt ihr den besten Deal: Ab sofort könnt ihr euch euer Wunsch-Modell der iPhone-17-Reihe bei o2 sichern – mit etlichen Vorteilen und ab nur 1 Euro Anzahlung!

Egal ob iPhone 17iPhone 17 ProiPhone 17 Pro Max oder das brandneue iPhone Air – bei o2 bekommst du dein Wunschgerät schon ab 1 € Anzahlung. Und das Beste: o2 kombiniert die Geräte mit Tarifen, die mitwachsen und fair bleiben.

Warum iPhone 17 bei o2 vorbestellen? Die Vorteile!

  • 1 € Anzahlung auf alle neuen iPhone-17-Modelle
  • Einfaches Finanzieren der Geräte
  • Jugendtarife verfügbar
  • Einfache Vertragsverlängerung (für Bestandskunden)
  • o2 Mobile M Tarif mit 30 GB+ Datenvolumen
  • o2 Mobile Grow: mehr Daten jedes Jahr, automatisch und ohne Aufpreis
  • o2 Pay Stop: faire Kostenkontrolle – dein Gesamtpreis sinkt automatisch, wenn das iPhone abbezahlt ist
  • Superstarkes Netz: vielfach ausgezeichnet in unabhängigen Tests wie CONNECT

o2 Mobile Grow: Dein Tarif wächst mit

Heute 30 GB, morgen schon mehr: Mit dem Grow Vorteil bekommst du Jahr für Jahr zusätzliches Datenvolumen geschenkt – ganz automatisch.

  • Start: 30 GB/Monat
  • Nach 1 Jahr: 35 GB/Monat
  • Nach 2 Jahren: 40 GB/Monat
  • Nach 3 Jahren: 45 GB/Monat
  • … und so weiter – bis zu 130 GB/Monat nach 20 Jahren!

So bleibt dein Tarif nicht stehen, sondern wächst mit deinen Ansprüchen.

Beispiel-Deals bei o2

  • iPhone 17 Pro mit Vertrag O2 Mobile M mit 30 GB+
    • Gerät (36 Raten) + Tarif mtl.: 58,99 €
  • iPhone 17 mit Vertrag O2 Mobile M mit 30 GB+
    • Gerät (36 Raten) + Tarif mtl.: 47,99 €
  • Apple iPhone Air mit Vertrag O2 Mobile M mit 30 GB+
    • Gerät (36 Raten) + Tarif mtl.: 54,99 €

o2 Pay Stop: Schluss mit unnötigen Kosten

Bei vielen Anbietern zahlst du nach zwei Jahren weiter fürs Gerät – obwohl es längst abbezahlt ist. o2 macht Schluss damit:

  • Transparente Abrechnung von Tarif und Gerät
  • Automatische Preissenkung, sobald dein iPhone bezahlt ist
  • Volle Fairness, kein Weiterzahlen für ein abbezahltes Smartphone

Das bedeutet: Du behältst dein iPhone, nicht die Extra-Kosten.

iPhone 17 Pro vorbestellen bei o2
iPhone 17 Pro, Quelle: Apple Newsroom

Jetzt das iPhone 17 bei o2 vorbestellen

Ob Standard, Air, Pro oder Max – bei o2 gibt’s alle neuen iPhones mit 1 € Anzahlung, im starken Netz und mit Extras, die dir langfristig etwas bringen. Kein Bonus, der nach ein paar Wochen verpufft, sondern echte Vorteile für die nächsten Jahre.

