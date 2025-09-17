Apple TV+ räumt nochmal bei den Creative Arts Emmy Awards ab

Täglich grüßt das Murmeltier, oder nicht? Keine Sorge, wir haben keinen Schluckauf. Vielmehr wurden die 77. Creative Arts Emmy Awards in zwei Runden verteilt und Apple TV+ war auch dieses Mal wieder äußerst erfolgreich und avancierte zum Rekordträger.

Apple TV+ staubt noch mal sieben Awards ab

Vor etwas über einer Woche wurden in der ersten Runde schon diverse Creative Arts Emmy Awards verliehen und Apple TV+ konnte sich mit „The Studio“ und „Slow Horses“ 15 Auszeichnungen sichern,Apfelpage berichtete. In der zweiten Runde konnte der Streamingdienst noch einmal weitere sieben Awards einheimsen und stellte mit insgesamt 22 gewonnenen Awards einen Rekord auf:

The Studio — Outstanding Comedy Series

Seth Rogen (as Matt Remick) — Outstanding Lead Actor In A Comedy Series (The Studio)

Seth Rogen and Ryan Goldberg — Outstanding Directing For A Comedy Series (The Studio episode „The Oner“)

Seth Rogen, Ryan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, and Frida Perez — Outstanding Writing For A Comedy Series (The Studio episode „The Promotion“)

Tramell Tillman (as Seth Milchick) — Outstanding Supporting Actor In A Drama Series (Severance)

Britt Lower (as Helly Riggs) — Outstanding Lead Actress In A Drama Series (Severance)

Merritt Wever (as Gretchen George) — Outstanding Guest Actress In A Drama Series (Severance)

Adam Randall — Outstanding Directing For A Drama Series (Slow Horses episode „Hello Goodbye“)

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.