17. September 2025

Patrick Bergmann

MacBook Air mit M4 im Preisverfall: Bei Amazon bereits für unter 900 Euro erhältlich

Aktuell ist jeder auf das neue iPhone oder die neuen AirPods Pro 3 fokussiert, die Hardware wurde ja kürzlich vorgestellt. Allerdings geht ja auch die Schule bzw. die Uni so langsam richtig los und da wollen wir den Blick auf das MacBook Air mit M4 lenken. Dieses erlebt derzeit einen beispielosen Preissturz.

Mehr Leistung für weniger Geld bietet kein anderer Hersteller

Das aktuelle MacBook Air ist mit einem M4 ausgestattet und kommt in der kleinsten Ausbaustufe mit 16 GB RAM und einer 256 GB großen SSD. Das Ganze kombiniert der Hersteller mit einer unfassbaren Laufzeit. Aktuell wird dieses Gerät bei Amazon, je nach Farbe, für knapp 870 Euro angeboten. Kein anderer Hersteller bietet auch nur im Ansatz solch ein Gesamtpaket aus Preis, Performance und Ausdauer:

 

Apple MacBook Air (13 Apple MacBook Air (13", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer Arbeitsspeicher, 256 GB) - Himmelblau
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 874,00 EUR

Damit liegt das Gerät aktuell 27% unterhalb der UVP von Apple. In seinem hauseigenen Onlinestore veranschlagt der Hersteller die UVP von 1199,00 Euro. Selbst mit einer EDU-Aktion kommt man nicht an den Preis von Amazon heran, da ändern auch die AirPods Pro 3 als Zugabe nichts.

Passendes Zubehör

Manch einer mag einwenden, dass 256 GB nicht ausreichend sein werden. Die Upgradepreise bei Apple für eine größere SSD sind happig, deshalb empfehlen wir eine externe SSD. Wer mag, kann sich auch noch ein Office 365 dazupacken. Die Singleversion gibt es für knapp 59,00 Euro, es muss aber der Aktionscode MICROSOFT30 eingelöst werden.

 

Samsung Portable SSD T7, SSD 1 TB, USB 3.2 Gen.2, 1.050 MB/s Lesen, 1.000 MB/s Schreiben, Externe SSD-Festplatte für iPhone 15 und neuer, Mac, PC, Smartphone und Spielkonsole, Grau, MU-PC1T0T/WW Samsung Portable SSD T7, SSD 1 TB, USB 3.2 Gen.2, 1.050 MB/s Lesen, 1.000 MB/s Schreiben, Externe SSD-Festplatte für iPhone 15 und neuer, Mac, PC, Smartphone und Spielkonsole, Grau, MU-PC1T0T/WW
Hersteller: Samsung
Preis bei amazon* : 89,99 EUR

 

Microsoft 365 Single | 1 Jahr | 1 Person | Office Apps mit KI | 1 TB Cloudspeicher | Abo mit automatischer Verlängerung Microsoft 365 Single | 1 Jahr | 1 Person | Office Apps mit KI | 1 TB Cloudspeicher | Abo mit automatischer Verlängerung
Hersteller: Microsoft
Preis bei amazon* : 84,99 EUR

 

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

