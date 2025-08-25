iPhone 17 Pro: Gerüchte über seit Jahren erwartetes Feature flammen wieder auf

Und da ist es wieder: Das Gerücht um ein Reverse Wireless-Charging-Feature für das iPhone. Jahrelang wurde darüber spekuliert, erschienen ist es nie. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet jetzt wieder über diese Funktion gemunkelt wird, die die neuen Pixel-Smartphones von Google gerade verloren haben.

Die kommenden iPhone-17-Pro-Modelle könnten erstmals in der Lage sein, andere Apple-Geräte drahtlos mit Energie zu versorgen. Das berichtet der auf Weibo aktive Leaker Fixed Focus Digital. Apple habe die Funktion intern getestet, ob sie jedoch bereits beim Marktstart im September freigeschaltet wird, sei noch offen.

Es ist bereits der zweite Hinweis in diesem Jahr auf die mögliche Einführung von Reverse Wireless Charging beim iPhone. Schon im Februar hatte der Leaker Instant Digital von Tests mit 7,5 Watt Ladeleistung berichtet. Damit ließen sich laut den Informationen kleinere Apple-Produkte wie AirPods, die Apple Watch oder ein neues MagSafe Battery Pack aufladen.

Ein Gerücht will einfach nicht sterben

Gerüchte über ein iPhone mit Reverse Charging kursieren seit Jahren. 2021 kam es erstmals zu einer eingeschränkten Umsetzung: Mit dem MagSafe Battery Pack konnten iPhones ab Modell 12 während des Ladens per Lightning dem Akku-Pack Energie zuführen. Apple stellte das MagSafe Battery Pack jedoch im September 2023 ein, als die iPhone-15-Reihe mit USB-C-Anschluss auf den Markt kam.

Seitdem bieten iPhones ab Generation 15 lediglich eine kabelgebundene Rückladefunktion über USB-C an, die Zubehör wie AirPods oder die Apple Watch mit bis zu 4,5 Watt versorgt. Eine kabellose Variante wurde bislang nicht umgesetzt.

Ein Neustart des MagSafe Battery Pack mit USB-C war mehrfach erwartet worden – unter anderem durch Prognosen des Analysten Ming-Chi Kuo 2022 und Berichte von Bloomberg-Journalist Mark Gurman 2023. Bisher ist es jedoch bei Spekulationen geblieben.

Ob Apple mit dem iPhone 17 Pro tatsächlich den Schritt zum drahtlosen Reverse Charging wagt, wird sich bei der Vorstellung im September zeigen. Für Nutzer wäre es ein weiterer Schritt in Richtung eines flexibleren Apple-Ökosystems.