Ex-Apple Watch-Entwickler verklagt: Soll Geschäftsgeheimnisse an Oppo verraten haben

Apple geht gerichtlich gegen einen Ex-Mitarbeiter vor. Der soll Geschäftsgeheimnisse aus der Apple Watch-Entwicklung gestohlen und an den chinesischen Smartphonehersteller Oppo weitergegeben haben.

Apple geht erneut juristisch gegen einen ehemaligen Angestellten vor, dem die unerlaubte Mitnahme vertraulicher Unternehmensinformationen vorgeworfen wird. Im aktuellen Fall richtet sich die Klage gegen Chen Shi, ehemals Sensor-Systemarchitekt im Apple-Watch-Team, der nach seinem Ausscheiden zum chinesischen Konkurrenten Oppo gewechselt ist.

Shi war von Januar 2020 bis vor wenigen Monaten bei Apple beschäftigt. Laut Klageschrift behauptete er im Juni gegenüber Kollegen, er kehre nach China zurück, um sich um seine Eltern zu kümmern und habe keine neuen Jobpläne. Tatsächlich soll er bereits zuvor eine Stelle bei Oppo angenommen haben.

Was dem Ex-Apple-Ingenieur vorgeworfen wird

Apple wirft Shi vor, vor seinem Weggang interne Dokumente heruntergeladen, vertrauliche Meetings abgehalten und aktiv nach Möglichkeiten gesucht zu haben, seine Spuren zu verwischen – unter anderem mit Suchanfragen wie „How to wipe out a MacBook“ oder „Can somebody see if I’ve opened a file on a shared drive?“.

Brisant ist auch ein E-Mail-Austausch, den Apple im Verfahren anführt. Darin schrieb Shi an Oppos Vizepräsident für Gesundheitstechnologien, Zi Zijing Zeng, dass er ab dem 30. Juni bei Oppo starten wolle und bis dahin intern „so viele Informationen wie möglich“ sammle, die er „später teilen“ werde. Zeng antwortete lediglich mit „alright“ und einem „OK“-Emoji.

Oppo ebenfalls als Beklagter

Da Oppo nach Apples Darstellung von den Vorgängen wusste und nicht einschritt, wird auch das chinesische Unternehmen selbst in der Klage genannt.

Apple fordert vom zuständigen Gericht unter anderem Schadenersatz, Unterlassungsverfügungen, um die Nutzung der angeblich entwendeten Informationen zu verhindern, sowie die Erstattung von Anwaltskosten.

Das Verfahren reiht sich in eine Serie ähnlicher Klagen ein, mit denen Apple seine Technologien und Betriebsgeheimnisse gegenüber ehemaligen Mitarbeitern und Wettbewerbern zu schützen versucht.