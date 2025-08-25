iOS 26 Beta 8 und Co. rollen an Entwickler aus

Apple hat soeben eine weitere Welle Betas für die registrierten Entwickler bereitgestellt. iOS 26 und iPadOS 26 Beta 8 ist für die Developer ab sofort verfügbar, daneben wurden auch weitere Testversionen freigegeben.

Apple hat gerade eben die nächste Welle an Betas an die Entwickler verteilt. Beta 8 der kommenden 26-Hauptupdates rollt jetzt für registrierte Developer aus. Die finale Veröffentlichung der nächsten großen Aktualisierungen rückt in großen Schritten näher.

Beta auf eigene Gefahr

Für alle Testversionen gilt: Auch in der achten Version können Betas gravierende Fehler beinhalten und sollten daher nicht auf Geräte geladen werden, die im täglichen Einsatz gebraucht werden. Unter Anderem Banking-Apps haben sich in der Vergangenheit ebenso anfällig gezeigt wie die Akkulaufzeit.

Mit der finalen Version dürfen wir im Nachgang des iPhone-Events im September rechnen. Dann wird das neue iPhone 17 vorgestellt – vermutlich am 09. September. Im Anschluss werden iOS 26 und Co der Öffentlichkeit zum Download zur Verfügung gestellt.

Wie ist euer Eindruck der neuen Beta nach der Installation? Unter diesem Artikel sammeln wir eure Erfahrungen in den Kommentaren.