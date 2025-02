Home Featured BREAKING: Apple stellt iPhone SE-Nachfolger vor

Tim Cook hat es vergangene Woche auf X angekündigt, jetzt ist es so weit. Apple hat gerade eben das neue iPhone 16e vorgestellt. Um den Namen des iPhone SE-Nachfolger wurde lange spekuliert, die Spezifikationen waren dagegen ein offenes Geheimnis.

Das neue Einsteiger-iPhone heißt iPhone 16e. Apple hat das Gerät soeben per Pressemeldung vorgestellt. Die Art der Vorstellung ist ungewöhnlich, normalerweise wurden derartige Produkte auf einer Frühlings-Keynote präsentiert.

iPhone 16e: Die Preise haben es in sich!

Viel wurde spekuliert, jetzt ist es offiziell: Das neue Einsteiger-iPhone ist da! In Deutschland wird es ab 699 Euro kosten. Es verfügt über ein ganzflächiges Display mit 6,1 Zoll Diagonale und OLED, das am oberen Bildschirmrand von einer Notch durchbrochen wird – eine Dynamic Island bekommt das iPhone 16e nicht, ebenso wenig die Kamerabedienung „Camera Control“.

Auf der Rückseite gibt es einen einzigen Kamerasensor mit 48 MP. Ihr habt die Wahl zwischen 24 MP und 48 MP als Standardeinstellung. HDR, Portait-Modus und Nachtaufnahmen sind ebenfalls mit an Bord. Videos können mit bis zu 4K und 60 FPS aufgenommen werden. Vorne gibt es eine 12 MP Selfiekamera.

Im Inneren gibt es verschiedene Speicherkapazitäten von 128 GB bis 512 GB. In der höchsten Konfiguration werden satte 1.079 Euro fällig! Versorgt wird das ganze durch einen A18-Prozessor. Damit ist Apple Intelligence auch auf diesem iPhone ausführbar – wenn es denn endlich auch zu uns kommt. In diesem Artikel lest ihr mehr über die erwartete Verfügbarkeit von Apples AI.

Apple verbaut eigenes 5G-Modem namens C1

Zudem verfügt das iPhone 16e über Apples eigenes 5G-Modem. Auch hier waren sich Experten einig, der Chip wird unter dem Namen C1 vermarktet. Apple spricht vom energieeffizientesten Modem, „das es je in einem iPhone gegeben hat“.

Geladen wird wie erwartet über USB-C, den Switch von Lightning hat Apple damit komplett umgesetzt. Farblich stehen Weiß und Schwarz zur Auswahl.

Die Neuvorstellung bedeutet gleichzeitig das Aus für das alte iPhone SE, das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus. Alle drei Geräte werden von Apple nicht mehr verkauft.

Vorbestellen könnt ihr das neue iPhone 16e ab Freitag den 21.02. über die Apple-Website, ausgeliefert wird eine Woche später, ab dem 28.02.2025.

