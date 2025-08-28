Das seht ihr bei Netflix im September 2025

Kommenden Monat hält Apple seine alljährliche iPhone-Keynote ab und all unsere Leser fiebern darauf natürlich hin. Doch der Monat hat ja noch 29 andere Tage und da kommen die Neuzugänge von Netflix in Spiel, die euch die Abendunterhaltung versüßen sollen.

Das sind die Neuzugänge bei Netflix

Kommenden Monat hat Netflix etwas mehr als 35 neue Inhalte angekündigt, was mit Blick auf den Herbst doch überraschend wenig ist. Dafür verlangt Netflix nun für das Premium-Abo satte 19,99 Euro. Sofern verfügbar, haben wir die Originalbeschreibung übernommen:

Die neuen Filme

Ab dem 05. September

Inspector Zende: (Film) Als der Serienmörder Carl Bhojraj aus dem Gefängnis ausbricht und in Mumbai auftaucht, muss Inspector Zende den gerissenen Flüchtigen erneut fassen.

Ab dem 11. September

Kontrabida Academy: Eine Restaurantangestellte wird in eine Schule für Filmbösewichte teleportiert und entdeckt, wie sie sich rächen kann.

Ab dem 12. September

The Wrong Paris: Dawn glaubt, an einer Dating-Show in Paris (Frankreich) teilzunehmen, landet aber in Paris, Texas – und trifft dort auf den Cowboy-Bachelor.

Ab dem 18. September

Same Day with Someone: Eine junge Frau steckt in einer Zeitschleife fest und sucht in den Resten ihres Lebens den Weg in die Freiheit.

Ab dem 19. September

She Said Maybe: Die in Deutschland aufgewachsene Mavi erfährt, dass sie zu einer reichen türkischen Familie gehört – mit Folgen für ihr Leben und ihre Liebe.

Ab dem 26. September

Ruth & Boaz: Eine Sängerin kehrt der Szene in Atlanta den Rücken, findet Liebe und eine neue Aufgabe in Tennessee – doch die Vergangenheit holt sie ein.

Die neuen Animes

ab dem 25. September

Scissor Seven: Staffel 5: (Anime) – Details nicht verfügbar.

Die neuen Serien

Ab dem 03. September

Wednesday: Staffel 2 Teil 2: Wednesday kämpft darum, ihre übernatürlichen Kräfte wiederzuerlangen, um Enid und andere in Nevermore vor dem Tod zu bewahren.

Ab dem 07. September

Kaoru und Rin: Als der imposante Rintaro die aufgeschlossene Kaoruko trifft, kommen sich die beiden unerwartet näher. Es gibt nur ein Problem: Ihre benachbarten Schulen hassen einander.

Ab dem 08. September

Her Mother’s Killer: Staffel 2: Während Mejía im Gefängnis sitzt, blicken Analía und Pablo in die Zukunft. Doch ein unerbittlicher neuer Feind droht alles zu zerstören, was sie aufgebaut haben.

Ab dem 11. September

Halb Malmö hat mit mir Schluss gemacht: Kurze Affären, App-Bekanntschaften und chaotische Männer – Amanda hat wenig Erfolg beim Dating, gibt aber nicht auf.

Beauty in Black: Staffel 2: Kimmie übernimmt das Bellarie-Imperium und gerät in einen Machtkampf voller Verrat, Habgier und Gefahr.

Ab dem 12. September

Ratu Ratu Queens: The Series: Vier Frauen verlassen Indonesien, schließen Freundschaft und müssen sich in New York mit exzentrischen Dilemmas auseinandersetzen.

You and Everything Else: Die Wege zweier Freundinnen trennen sich – bis eine die andere auf ihrem letzten Weg begleiten soll.

Las Maldiciones: Vor einer wichtigen Abstimmung verschwindet die Tochter eines Gouverneurs; Ambition und Geheimnisse stellen ihn vor eine Wahl.

Ab dem 17. September

1670: Staffel 2: Ein plötzlicher Todesfall eröffnet neue Möglichkeiten; Jan Paweł und seine Familie stiften Chaos, um die Führung zu übernehmen.

Ab dem 18. September

Black Rabbit: Ein Star der New Yorker Gastroszene wird in die Unterwelt gezogen, als sein Bruder mit einem Kredithai wieder auftaucht.

Platonisch: Die Ankunft eines charmanten, aber hinterhältigen Fremden im Blue Moon Hotel sorgt bei den beiden Besitzerinnen für Chaos.

The BA***DS of Bollywood: Ein ehrgeiziger Außenseiter und seine Freunde schlagen sich durch die chaotische Welt von Bollywood.

Ab dem 19. September

Der Milliardärsbunker: In einem Luxusbunker voller Superreicher flammt ein alter Familienkonflikt auf, während die Welt im Chaos versinkt.

Haunted Hotel: Eine Frau erbt das Hotel ihres verstorbenen Bruders und lebt dort mit seinem Geist – und Gästen, die nie auschecken.

Ab dem 24. September

La huésped: Ein Paar versucht, seine Ehe nach einer Affäre zu retten, als eine geheimnisvolle Frau aus der Vergangenheit auftaucht.

Ab dem 25. September

House of Guinness: In Steven Knights neuem Drama gerät die Familie Guinness in einen Sturm aus Konflikten und Intrigen.

Wayward – Unberechenbar: Ein Kleinstadtpolizist vermutet Unregelmäßigkeiten an einer Schule für Jugendliche mit Problemen.

Alice in Borderland: Staffel 3: Ein morbider Professor lockt Usagi zurück nach Borderland; Arisu folgt – und stellt sich neuen tödlichen Spielen.

Die neuen Dokumentationen

ab dem 05. September

Countdown: Canelo v Crawford: Erleben Sie Canelo Álvarez und Terence Crawford privat und im Trainingscamp, wo sie sich die beiden Profiboxer auf ihren Top-Supermittelgewichtskampf vorbereiten.

Love Con Revenge: Die Rache der Betrogenen: Betrogene Opfer von Liebes-Scams kämpfen darum, ihr Leben neu aufzubauen, unterstützt von Cecilie Fjellhøy und Privatdetektivin Brianne Joseph.

Ab dem 10. September

Die toten Frauen: Diese Serie erzählt die Geschichte der Baladro-Schwestern, die sich in den 1960er-Jahren in Mexiko ein Bordell-Imperium aufbauen – und dabei skrupellos morden.

aka Charlie Sheen: Der Schauspieler spricht in einer zweiteiligen Doku über Aufstieg, Absturz und den Weg zurück.

Ab dem 12. September

Beauty and the Bester: Der Facebook-Vergewaltiger: Eine Dokuserie beleuchtet die rätselhafte Verbindung zwischen Dr. Nandipha Maguduma und Thabo Bester.

Ab dem 17. September

Matchroom: Die größten Sport-Showmaster: Doku über Barry und Eddie Hearn und den Versuch, ihre Sportmarketing-Agentur weiter auszubauen.

Ab dem 30. September

Nightmares of Nature – Wilde Horrorgeschichten: Dokumentarserie mit Überlebensgeschichten, die Drama, Gefahr und die dunkle Schönheit der Natur aus Sicht der Beute zeigen.

Neue Comedy-Inhalte

Ab dem 09. September

Kiss or Die: In einem Improvisationsdrama messen sich Comedians, indem sie den Avancen verführerischer Co-Stars widerstehen und den ultimativen Kuss liefern.

Die neuen Reality-Inhalte

Ab dem 10. September