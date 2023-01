Gratis: Apple verschenkt derzeit ein Hörbuch

Das Wochenende ist vorbei und wir haben Montag, eine schlechte Kombination. Doch es hilft ja nichts. Aber Apple hat da ein kleines Geschenk für euch, aktuell verschenkt der Konzern ein ziemlich spannendes Hörbuch

Nachdem gestern der Deal bei Audible ausgelaufen war, gibt es heute bezüglich Hörbücher ein neues Angebot. Zurzeit verschenkt Apple über seine Books-App ein Hörbuch. Dabei handelt es sich um den Titel „Blutzahl“:

Drei, zwei, eins – wenn der Countdown-Mörder zählt, fließt Blut … Der Auftakt einer neuen Thrillerreihe aus Norwegen.

An dem Tag, als die Autorin Sonja Nordstrøm verschwindet, sollte sie zur Premiere ihres Buches »Ewige Erste« erscheinen. Dass sie nicht auftaucht, veranlasst die Promi-Reporterin Emma Ramm, Nordstrøm zu Hause aufzusuchen. Die imposante Villa ist leer, doch eine am Fernseher angebrachte Zahl weckt Emmas Neugierde: die Nummer Eins. Alexander Blix vom Osloer Dezernats für Gewaltverbrechen ist der nächste, der eine Zahl findet: die Nummer Sieben, und zwar auf der Leiche eines Mannes, der in Sonja Nordstrøms Sommerhaus gefunden wird … Was Emma und Alexander noch nicht wissen: Ein Countdown hat begonnen, und er wird in Blut enden.