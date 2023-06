Home iPhone iPhone 15: Foxconn wirbt um Arbeiter

In rund zweieinhalb Monaten wird Apple aller Voraussicht nach die nächste iPhone-Reihe vorstellen. Neben dem iPhone 15 wird es vermutlich wieder ein 15 Plus, ein 15 Pro und 15 Pro Max geben. Das Line-Up scheint sich zu bewähren, Apple wird daran mit dem iPhone 15 nichts ändern.

In den nächsten Wochen dürfte die Produktion des iPhone traditionell beginnen und Foxconn, Apples größter Fertiger in China, wirbt fleißig um neue und alte Mitarbeiter. Einem Bericht der South China Morning Post zufolge zahlt Foxconn jeder ehemaligen Arbeitskraft einen einmaligen Bonus in Höhe von 8000 Yuan, was in etwa 1.100 US-Dollar sind. Voraussetzung dafür ist die Wiederaufnahme der Arbeit. Vermutlich braucht Foxconn deutlich mehr Arbeiter, um die hohen Stückzahlen bedienen zu können, die Apple für das iPhone 15 in Bestellung geben wird.

iPhone 15 könnte Absatzzahlen verdoppeln

Wir hatten bereits über erhöhte Löhne und andere Boni berichtet, die Apples Lieferkette seinen Angestellten bieten möchte. Das iPhone 15 könnte zum echten Verkaufsschlager werden, wodurch der Bedarf an Arbeitskraft wächst. Schätzungen zufolge gibt Apple bis zu 100 Prozent mehr Einheiten bei seinen Zulieferern in Auftrag. Faktoren, die für eine große Beliebtheit des iPhone 15 und vor allem der Pro-Modelle sprechen, sind eine abermals verbesserte Kamera und der anstehende Wechsel von Lightning auf USB-C.

Wie sieht es bei euch aus: Plant ihr ein Upgrade und wenn ja, von welchem Modell kommt ihr? Welche Features muss das iPhone 15 haben, um euch zu überzeugen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

