Apple gegen Spotify geht in die nächste Runde

Apple und Spotify liegen seit Jahren über Kreuz. Der schwedische Musik-Streaming-Dienst wirft Apple vor, seine Monopolstellung durch den App Store zu missbrauchen. Apple sieht das selbstverständlich anders, weshalb Spotify Beschwerde bei der Europäischen Union eingelegt hat.

An diesem Freitag kommt es zur Anhörung Apples vor der Europäischen Kommission. In einem Punkt war Apple bereits siegreich. Die EU sieht es als nicht erwiesen an, dass Apple mit seiner App Store Provision von 30 Prozent den Wettbewerb einschränke. Apple hatte hier im Februar überraschend Erfolg gehabt, wir berichteten.

Anhörung am Freitag: Verhindert Apple günstigere Abos?

Der Vorwurf, der aber nach wie vor im Raum steht, ist ein anderer. Apple verbiete es Spotify und anderen Apps, in ihren Anwendungen auf andere Arten der Bezahlung hinzuweisen. Spotify argumentiert, dass viele Kunden dadurch mehr zahlen als eigentlich notwendig, denn bei der Bezahlung über den App Store schlagen viele Anbieter wie Deezer und YouTube die anfallenden 30 Prozent Gebühr auf den Endpreis drauf.

Apple hat seine Regelung etwas angepasst, mittlerweile sind Links erlaubt, die auf Webseiten führen, die die „verbotenen“ Informationen anzeigen. Spotify und der EU geht das aber nicht weit genug, so Reuters. Wir sind gespannt, inwiefern Apples Anwälte am morgigen Freitag die richtigen Argumente finden.

