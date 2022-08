Home Daybreak Apple iPhone 14: Stärkere Nachfrage erwartet | iPad Pro: Smart Connector soll weiteren Pin erhalten | Apple beginnt mit iPhone-Keynote-Produktion – Daybreak Apple

Guten Morgen! Apple erwartet beim iPhone 14 eine stärkere Nachfrage als beim Vorgängermodell. Darüber hinaus soll der Smart Connector des iPad Pro einen zusätzlichen Pin erhalten. Des Weiteren hat Apple offenbar mit der Produktion der iPhone-Keynote begonnen. Damit herzlich Willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

iPhone 14: Stärkere Nachfrage erwartet

Offenbar rechnet Apple damit, dass das iPhone 14 zu Beginn häufiger verkauft wird als sein Vorgänger. Zur Vorbereitung hat der Konzern die Liefermenge erhöht. Zuvor hatte sich allerdings bereits abgezeichnet, dass die Nachfrage bei diesem Modell größer sein würde als beim iPhone 13. Am stärksten gefragt wird dabei wohl das iPhone 14 Pro Max sein. Mehr Details findet ihr hier.

iPad Pro: Smart Connector soll weiteren Pin erhalten

Anscheinend soll die nächste Generation des iPad Pro einen verbesserten Smart Connector erhalten. Aus Fachkreisen geht hervor, dass dieser mit einem zusätzlichen Pin ausgestattet werden soll. Dadurch könnte vor allem die Nutzung von Zubehör verbessert werden. Inwiefern das der Fall sein könnte, erfahrt ihr hier.

Apple beginnt mit iPhone-Keynote-Produktion

Wie in jedem Jahr seit der Pandemie wird die iPhone-Keynote nicht live ausgestrahlt, sondern vorab als Film aufgezeichnet und abgespielt. Aus diesem Grund hat Apple offenbar bereits mit der Produktion dieses Films begonnen. Auch eine zweite Keynote im September scheint nicht unwahrscheinlich. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

Kurzgefasst

Was sonst noch wichtig war

iPhone 14 mit monströser Kamera?

Das iPhone 14 wird womöglich mit einer verbesserten ausgestattet werden, wodurch die um einiges größer ausfallen dürfte. Mehr dazu hier.

Apples MR-Headset: Davon hängt der Erfolg ab

Ob Apples Mixed-Reality-Headset erfolgreich sein könnte, hängt von diesen Faktoren ab.

Apple kauft kaum noch Firmen

In der Vergangenheit hat Apple immer wieder Firmen gekauft, doch seit geraumer Zeit scheint Apples Kauflaune auf einen neuen Tiefpunkt gefallen zu sein. Mehr dazu hier.

Neue Betas für Entwickler

Apple hat neue Software-Betas für Entwicklerinnen und Entwickler für iOS und iPad OS 16, macOS Ventura, watchOS 9 und tvOS 16 und verteilt.

iOS 16: Batterieanzeige in Statusleiste erstmals wird in Prozent

Auch auf Geräten, die einen Notch besitzen, wird in iOS 16 die Batterieanzeige in der Statusleiste wieder in Prozent angezeigt. Mehr dazu hier.

-----

