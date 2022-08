Home Apple Filmvorführung: Apple hat mit iPhone-Keynote-Produktion begonnen

Apple hat offenbar damit begonnen, seine Herbst-Keynotes aufzuzeichnen. Auch in diesem Jahr wird Apple wohl an den vorproduzierten Veranstaltungen festhalten, die mehr als eine Art Werbefilm daherkommen, denn als klassische Produktpräsentation.

Der August ist inzwischen gut eine Woche alt, in etwa einem Monat wird Apple wohl sein erstes großes Produktfeuerwerk im Herbst zünden. Auf der September-Keynote ist das iPhone 14 der Star der Veranstaltung, eine neue Apple Watch der achten Generation mit enttäuschenden Eigenschaften wird wohl ebenfalls vorgestellt.

Diese Keynote wird bereits von Apple produziert, so Mark Gurman in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters. Damit gehen die vorproduzierten Veranstaltungen des Unternehmens in eine weitere Runde.

Zwei Keynotes im Herbst nicht unwahrscheinlich

Apple hatte mit Ausbruch der Corona-Pandemie auf virtuelle Events umgestellt und im weiteren Verlauf Gefallen an dieser Art der Präsentation gefunden, die für das Unternehmen viele Vorteile bietet. Virtuelle Keynotes sind günstiger als physische Veranstaltungen und man kann die eigenen Produkte stets im aller besten Licht präsentieren, alle möglichen Pannen und überhaupt jeden lästigen Einfluss der Realität ausschließen und sich auch gleich allen kritischen Nachfragen anwesender Beobachter entziehen.

In diesem Herbst könnten wir wieder zwei Filme sehen: Im September werden wohl die neuen iPhones und Apple Watch-Modelle vorgestellt, doch auch neue Macs und iPads werden im Herbst noch erwartet. Daher wird es wohl wieder zwei Vorführungen geben, eine weitere Keynote könnte im Oktober abgehalten werden.

Im iPad-Lineup könnte ein neues iPad Pro und ein neues Einsteiger-iPad erscheinen, wie letzteres gestaltet sein könnte, hatten wir in dieser Meldung berichtet.

