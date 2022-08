Home Betriebssystem Auch tvOS 16 Beta 5 für Entwickler ist verfügbar

Auch tvOS 16 Beta 5 für Entwickler ist verfügbar

Apple hat heute Abend auch tvOS 16 Beta 5 für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Damit nimmt der Beta-Zyklus der kommenden Updates weiter Schwung auf, die Veröffentlichung der finalen Versionen der kommenden Updates liegt nicht mehr fern. Apple hat mit tvOS 16 einige überschaubare Neuerungen eingeführt.

Apple hat heute Abend auch tvOS 16 Beta 5 für die Developer vorgelegt. Auch diese neue Beta folgt zwei Wochen auf die vorangegangene Testversion. Das Update auf tvOS 16 wird für das Apple TV der vierten, fünften und sechsten Generation verfügbar sein.

Die Beta kann mittels der Entwicklerumgebung Xcode auf das kompatible Apple TV geladen werden, später ist es direkt am Gerät zur Installation in der finalen Version verfügbar.

Einige Neuerungen in tvOS 16

Apple hat das Betriebssystem für das Apple TV in diesem Jahr nur am Rande angefasst. tvOS 16 bietet eine übersichtliche Liste von Änderungen und neuen Funktionen. In dieser Meldung haben wir die neuen Features für euch zusammengefasst.

tvOS 16 wird im Herbst für alle Nutzer als kostenloses Update zur Installation zur Verfügung gestellt.

Habt ihr interessante Beobachtungen in der neuen Beta von tvOS 16 gemacht? Lasst es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!