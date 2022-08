Home Betriebssystem iOS 16 Beta 5 bringt Batterieanzeige in Prozent in die Statusleiste

iOS 16 zeigt den Batteriestand jetzt auch in Prozent in der iPhone-Statusleiste auf Geräten, die eine Notch haben. Diese Änderung wurde mit iOS 16 Beta 5 von heute Abend eingeführt, eine Ausnahme gibt es aber offensichtlich.

Apple hat heute Abend iOS 16 in der fünften Beta ins Rennen geschickt. Die neue Testversion beinhaltet eine schnell ersichtliche Änderung und die betrifft die Batterieanzeige. Diese wird jetzt auch in Prozent in der Statusleiste angezeigt.

The battery percentage indicator makes it’s debut on notched devices with iOS 16 beta 5! pic.twitter.com/uAOmPRTFhE

Diese neue Anzeige ist auf den meisten Geräten mit einer Notch anzutreffen, etwa den aktuellen iPhone 12- und iPhone 13-Modellen sowie dem iPhone X und dem iPhone Xs.

Eine Ausnahme gibt es

Dagegen scheint sich die Neuerung nicht auf dem iPhone 12 Mini und iPhone 13 Mini zu finden. Bisher wurde der Batteriestatus in der Statusleiste lediglich visualisiert, die Prozentanzeige findet sich im Kontrollzentrum beziehungsweise auf der Heute-Seite des Homescreens.

Die neue Darstellung lässt sich in den Einstellungen in den Batterieeinstellungen ein- und ausschalten, noch ist nicht klar, ob diese Änderung es in der jetzigen Form in die finale Version von iOS 16 schaffen oder es zuvor noch weitere Überarbeitungen geben wird.

iOS 16 und iPadOS 16 sowie die weiteren kommenden Updates werden im Herbst für alle Nutzer kostenlos zum Download bereitgestellt werden.

Was haltet ihr vom neuen Batteriestatus in iOS 16 Beta 4?

