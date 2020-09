iPhone 12: Neue Bilder des mutmaßlichen USB-C-Kabels geleakt

Erneut sind Bilder des mutmaßlichen Ladekabels des iPhone 12 aufgetaucht. Apple liefert das nächste Top-Modell vermutlich ohne Ladegerät aus, immerhin das Kabel bleibt aber im Lieferumfang und wird als kleiner Trostpreis vielleicht auch etwas robuster.

Das iPhone 12 wird vermutlich mit einem USB-C-zu-Lightning-Kabel ausgeliefert. Schon vor ein paar Monaten waren erste Leaks des mutmaßlichen Kabels ins Netz gelangt, das ein wenig dem Anschlusskabel des Mac Pro ähnelte.

Nun finden sich erneut Bilder des mutmaßlichen Ladekabels des iPhone 12 im Netz.

Sie wurden von einem der bekannteren Leaker auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet.Das iPhone 12 könnte ein etwas robusteres Ladekabel erhalten als Apple bisher eingesetzt hatte. Die Lightning-Kabel des Unternehmens standen in den letzten Jahren immer in der Kritik, weil sich nach einer Weile intensiver Benutzung Defekte an den Anschlussstellen zeigten. Ein stoffummanteltes Kabel kann einen besseren Schutz vor mechanischen Beanspruchungen bieten, muss aber nicht.

Erfahrungen haben gezeigt, dass entsprechende Kabel von Drittherstellern teilweise ebenso schnell, wenn nicht noch schneller den Geist aufgeben, wie Apples Original-Produkte.

iPhone 12 ohne Ladegerät ist wahrscheinlich

Während also das Ladekabel vielleicht etwas langlebiger wird, kommt das iPhone 12 wohl komplett ohne Ladegerät, wie wir in den letzten Wochen immer wieder berichtet hatten. Apple dürfte versuchen, dies mit Nachhaltigkeitserwägungen zu begründen, Informationen aus der Lieferkette zeigen aber, dass das Ziel vorrangig darin besteht, neue Kosten in der Fertigung zu drücken, die durch 5G im iPhone 12 entstehen. Dies könnte auch zu Lasten des Akkus gehen, der kleiner werden soll.

Wie teuer ein zusätzlicher Ladeadapter den Verbraucher kommen wird, bleibt abzuwarten.

