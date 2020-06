iPhone 12 könnte erstmals 20W Ladegerät bekommen

Vor der Keynote ist nach der Keynote: Auf der nächsten Keynote werden wir wahrscheinlich das iPhone 12 zum ersten mal offiziell zu Gesicht bekommen. Doch bis dahin gibt es nahezu tagtäglich neue Gerüchte um das neue Top-Smartphone. Erstmals soll das iPhone 12 mit einem 20W Ladegerät ausgerüstet werden. Welche Modelle betroffen sind, das ist die Frage.

Bereits mit dem originalen iPhone 2007 wurde das Gerät gemeinsam mit einem 5W Ladegerät ausgestattet. Seitdem wurde an der Ladetechnik nicht viel geschraubt – bis zum iPhone 11 Pro. Das iPhone 11 Pro ist das erste Modell, das ein 18W Ladeadapter im Lieferumfang enthält. Erstmals handelt es sich zudem um einen USB-C Adapter, weshalb ein USB-C auf Lightning-Kabel ebenfalls im Lieferumfang beiliegt. Allerdings gilt dies nur für das iPhone 11 Pro, denn das normale iPhone 11 kommt noch immer mit dem klassischen 5W Adapter daher.

Mit dem iPhone 12 könnte sich nochmals einiges tun: Wie der Leaker Mr White auf Twitter gepostet hat, soll das neue Flaggschiff sogar mit einem 20W Adapter ausgestattet werden. Da es das iPhone 12 in vier verschiedenen Ausstattungen geben soll ist fraglich, ob erneut nur wieder die Pro-Varianten den leistungsfähigeren Adapter erhalten oder ob dieser auch bei den günstigen Varianten zu finden sein wird.

New iPhone 12 will Be Equipped with 20W Power Adapter pic.twitter.com/FBJxlJXyYW

