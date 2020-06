iTunes Movie Mittwoch: Judy für 1,99€ leihen

Der heutige iTunes Movie Mittwoch lässt uns wehmütig mit einem Blick in die Golden Sixties werden. Renee´ Zellweger spielt im gleichnamigen Film eine absolute Ikone dieses Jahrzehnts, deren Erfolg schon länger zurück liegt. Der Film lässt sich heute für 1,99€ leihen

Fünf ausverkaufte Konzertwochen im Swinging London! Die britische Hauptstadt fiebert im Winter 1968 den Auftritten von Showlegende Judy Garland (Renée Zellweger) im prominenten West End-Theater „The Talk of the Town“ entgegen. Die Premiere des Filmklassikers Der Zauberer von Oz, durch den sie weltberühmt wurde, liegt bereits 30 Jahre zurück, und ihre Stimme mag ein wenig an Strahlkraft verloren haben – aber auf ihre Gabe für dramatische Inszenierungen kann sie noch immer zählen. Und auch ihr feiner Sinn für Humor und ihre Herzenswärme zeichnen sie aus wie keine andere, bei den Vorbereitungen der Show, bei Begegnungen mit Freunden und treu ergebenen Fans ebenso wie in den Auseinandersetzungen mit dem Management. Selbst ihr Traum von der einen großen Liebe scheint nach vier Ehen noch immer ungebrochen…

