iPhone 12 angeblich mit brandneuem 5G-Modem von Qualcomm: Alle Bänder und energiesparender

Das iPhone 12 soll mit einem Qualcomm-Modem erscheinen, das eine bessere 5G-Performance bieten könnte, als bis jetzt vermutet wurde. Dieses Modem unterstützt sowohl die niedrigeren Sub6GHz-Frequenzen, als auch die extrem kurzwelligen mmWave-Bänder. Gefertigt werden soll dieses Modem bei TSMC.

Apples neues iPhone 12 wird mit Modems von Qualcomm erscheinen, das steht heute so gut wie sicher fest. Die Modems von Qualcomm werden das iPhone 5G-fähig machen, Apple musste daher einen erneuten Lizenz-Deal mit dem Unternehmen schließen, um eine zeitnahe 5G-Unterstützung realisieren zu können, Apfelpage.de berichtete.

Bei Intel war man mit der Entwicklung deutlich hinter Plan, dennoch hat Apple deren Modemsparte zu einem späteren Zeitpunkt vollständig übernommen. Nun steht indes eine bessere 5G-Unterstützung als bis jetzt vermutet im Raum.

Neues Qualcomm-Modem soll bei TSMC entstehen

Apple werde das iPhone 12 mit dem Snapdragon X60 von Qualcomm ausstatten, das berichtet zuletzt die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes für Abonnenten. Diese Version ist dem X55-Chip, den Beobachter bis jetzt im iPhone 12 sahen, in einigen Punkten überlegen. So wird dieses Modem unter anderem sowohl die Sub6GHz-Frequenzen des 5G-Standards unterstützen, als auch die hohen mmWave-Frequenzen, die ihn Deutschland vorerst nicht genutzt werden. Vor diesem Hintergrund war zuletzt auch vermutet worden, Apple könne das iPhone 12 in einer abgespeckteren 5G-Variante für europäische Märkte bringen, Apfelpage.de berichtete. Weiter ist der X60 kleiner als sein Vorgänger und zugleich stromsparender.

Skeptisch werden kann man bei dieser Prognose aus Taiwan dennoch, denn der Snapdragon X60 ist brandneu. Er wurde erst im Februar finalisiert und Qualcomm selbst rechnet frühestens Anfang 2021 mit Smartphones, die ihn einsetzen.

