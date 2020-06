iPhone 12 im iPhone 4-Design? Neue Leaks mit neuen Bildern

Das offizielle Design des iPhone 12 ist natürlich noch nicht bekannt, doch in letzter Zeit häufen sich die geleakten Bilder und Zeichnungen. So ist ein etwas kantigeres Design inzwischen ebenso wahrscheinlich, wie die drei Größen, die in den letzten Wochen immer häufiger in der Gerüchteküche auftauchten. Neue Leaks unterstreichen nun noch einmal diese möglichen Eckdaten.

Wie wird das iPhone 12 aussehen? Zu dieser Frage gab es in den letzten Wochen verschiedentlich neues Futter aus der Gerüchteküche, auch in Form von geleakten Skizzen und Konzepten, wie wir zuvor hier oder hier berichtet hatten. Nun trägt auch der bekannte Leaker noch seinen Teil zu den aktuellen Spekulationen rund um das iPhone 12 bei.

Das neue Modell könnte danach wieder etwas kantiger ausfallen. Schon länger wurde vermutet, dass Apple sich beim neuen iPhone am alten Design des iPhone 4 oder dem iPad Pro orientieren könnte, was bei einigen Kunden durchaus gut ankommt.

Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEF

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 21, 2020