Reminder: iPhone 11 mit Tarif + Gratis Echo Dot exklusiv für Apfelpage-Leser

Wie wir euch bereits letzte Woche vorstellen durften, hält preisboerse24 einen Deal für alle Leser von Apfelpage bereit, bei dem ihr euch beim Vertragsabschluss eines Mobil M Young Tarifs für 34,95 € im Monat einen gratis Echo Dot sichern könnt.

Aber fangen wir von vorne an: Preisboerse24 bietet aktuell das iPhone 11 mit 128 GB im Magenta Young Tarif für die ersten 12 Monate zu einem monatlichen Preis von 34,95 € an. Ab dem 13. Monat werden die ursprünglichen 49,95 € aufgerufen. Zusätzlich könnt ihr euch unter Nennung des Codes: „apfelpage“ nach Vertragsabschluss einen Echo Dot zum Nulltarif sichern. Dieses Angebot richtet sich exklusiv an die Leser von Apfelpage.

Die Tarifdetails im Überblick:

iPhone 11: Mobil M Young Tarif

12 GB LTE (bis zu 300/Mbit/s)

Telefon- und SMS-Flat (in alle deutschen Netze)

StreamOn Gaming, Music & Video (Gaming, Music & Videos ohne Datenverbrauch nutzen)

einmalige Zuzahlung: 4,95 €

12 Monate für 34,95 € im Monat, ab dem 13. Monat für 49,95 € im Monat

+ Gratis Echo Dot mit dem Code: „apfelpage“

–> HIER geht´s zum DEAL*

*Bei den hier genutzten Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media.

