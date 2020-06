Kurswechsel in Großbritannien: Kontaktverfolgungs-App jetzt doch mit Apple/Google-Protokoll

19. Juni 2020

In Großbritannien scheint es Bewegung bei der App zur Covid 19-Kontaktverfolgung zu geben: Statt einer eigenen Lösung will die Regierung laut Medienberichten jetzt doch auf das Protokoll von Apple und Google setzen. Verspätung gibt es trotzdem.

Im Mai sollte sie fertig sein, die sogenannte Contact Tracing-App, die im Vereinigten Königreich bei der Kontaktverfolgung für Infizierte mit dem Coronavirus helfen sollte. Daraus wurde nichts, bis heute ist die Anwendung nicht öffentlich verfügbar. Wie die BBC nun berichtet, soll es nun zu einem entscheidenen Kurswechsel in der Entwicklung der App gekommen sein: Statt wie bisher geplant eine eigene Lösung zur Verfolgung von Kontakten zu entwickeln, will auch das Vereinigte Königreich nun auf das gemeinsame Protokoll von Apple und Google setzen.

Verzögerungen bis in den Herbst – und noch länger

Der Kurswechsel dürfte vertraut erscheinen. Auch das deutsche Gesundheitsministerium unter Minister Spahn hatte erst eine eigene Lösung entwickeln wollen, sich dann aber doch für die neue Schnittstelle in iOS und Android entschieden. Diese stellt die Privatsphäre von Nutzerinnen und Nutzern in ihren Mittelpunkt, indem sie beispielsweise keine absoluten Standortdaten erhebt, sondern lediglich die Entfernung zu anderen Geräten bestimmt. Seit Dienstag ist die deutsche App nun im Google Play Store und Apples App Store verfügbar, inzwischen verzeichnet sie laut Robert-Koch-Institut knapp acht Millionen Downloads.

Das Umschwenken Großbritanniens führt auch dazu, dass es bei der Veröffentlichung der App zu weiteren Verzögerungen kommt. Laut BBC geht die britische Regierung jetzt davon aus, dass die App im Herbst 2020 verfügbar sein wird. Doch damit nicht genug der schlechten Nachrichten für die britischen Bürgerinnen und Bürger: Stand heute ist unklar, mit welchem Funktionsumfang die Anwendung im Herbst an den Start gehen wird. Wie die BBC berichtet wäre es möglich, dass trotz des Aufschubs nicht alle Funktionen direkt zum Start zur Verfügung stehen. So könnte unter anderem das Contact Tracing erst später nachgerüstet werden, damit würde eine der Hauptfunktionen der Anwendung komplett fehlen. Stattdessen würde die App dann lediglich Informationen zu Symptomen erheben und Tests an möglicherweise erkrankte Personen vermitteln.

Mit über 300.000 Infizierten und mehr als 42.000 offiziell gezählten Toten ist das Vereinigte Königreich trauriger Spitzenreiter in Europa, weltweit haben aktuell lediglich Brasilien und die USA mehr Tote zu beklagen. Gerade mit Blick auf diese Situation könnte die App die vollkommen überlasteten Behörden bei der Nachverfolgung von Infektionsketten unterstützen und damit die berüchtigte Infektionskurve verflachen. Es scheint heute so als müssten die Menschen auf der anderen Seite des Ärmelkanals auf diese technische Hilfe noch einige Monate länger warten – mindestens.

