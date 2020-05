iPhone 12: Alle Varianten mit wenigstens 128 GB Speicher, OLED und 5G?

Das iPhone 12 startet möglicherweise erstmals mit 128 GB Speicher in der günstigsten Ausführung. Damit täte Apple einen höchst willkommenen Schritt hin zu einer zeitgemäßeren Speicherausstattung. Allerdings bleibt es womöglich bei maximal 512 GB Speicher.

Wie viel Speicher hat welche iPhone 12-Konfiguration? Dieser Frage gingen in den letzten Wochen schon verschiedene Spekulationen nach, so auch heute wieder. In einem Video auf YouTube werden mögliche Konfigurationen und Ausstattungsvarianten erörtert.

Danach könnte Apple erstmals alle Versionen des iPhone 12 mit wenigstens 128 GB Speicher ausliefern, in den letzten Jahren war es hier stets bei 64 GB los gegangen.

Das iPhone 12 in seiner Basisversion in den beiden Varianten mit 5,4 respektive 6,1 Zoll großem Display soll es mit 128, respektive 256 GB Speicher zu haben geben.

Weiterhin 512 GB die maximale Speichergröße?

Das iPhone 12 Pro dagegen – wenn wir es einmal so nennen wollen – soll es mit 128, 256 oder wahlweise 512 GB Speicher geben. Damit würde Apple die maximal verfügbare Speicherausstattung nicht ändern, den Sprung auf ein TB Speicher hatten zuvor nur wenige Beobachter erwartet. Alle Versionen des iPhone 12 sollen mit einem OLED-Display und 5G-Unterstützung kommen, auch diese Vermutung wurde kürzlich bereits geäußert.

In einer weiteren Meldung heute früh hatten wir über mögliche Neuerungen bei Kamera und Display im iPhone 12 berichtet, hier findet sich eine Prognose der möglichen Preise des iPhone 12 und seiner Varianten. Das neue Flaggschiff wird wohl im September vorgestellt, könnte aber später auf den Markt kommen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!