iPhone 12: ProMotion-Display, verbesserter Zoom und verbessertes Face ID sollen kommen

Das iPhone 12 erhält in diesem Jahr die ProMotion-Technik des iPad Pro, das behaupteten am Wochenende zumindest YouTube-Leaker, die sich zudem auch über mögliche Verbesserungen bei Face ID und der Kamera äußerten.

Beim iPhone 12 wird Apple den Fokus erneut auf die Kamera legen, das ist bereits jetzt absehbar. So wird fest damit gerechnet, dass Apple dem neuen Flaggschiff-Modell zumindest in der Pro-Version den LiDAR-Scanner verpassen wird, der bereits im iPad Pro von 2020 verbaut ist. Das bekräftigte nun auch Leaker Max Weinbach in einem Video auf YouTube. Und er stellte noch einige weitere mögliche Verbesserungen der Kamera in den Raum: Diese soll etwa auch einen dreifachen optischen Zoom erhalten.

Verbesserungen beim Zoom sind auch zu erwarten, hier hat sich zuletzt beim iPhone wenig getan. Darüber hinaus soll die Bildstabilisierung der Kameras ebenfalls verbessert werden. Auch der Night Mode soll eine weitere Verbesserung erhalten, ebenso wie das AudioZoom-Feature, das von verbesserten Mikrofonen profitieren soll.

The iPhone 12 spec report just went up with @EveryApplePro. Here are some of the highlights:

120hz iPhone 12 Pro series IS being tested. Display calibration is hard and unless Apple can perfect it, they won't do it. They won't do 90hz, 120hz nothing.

— Pine (@PineLeaks) May 10, 2020