Preise und Kameras: Mögliche iPhone 12-Konfigurationen geleakt

Das iPhone 12 kommt zwar erst im Herbst – wahrscheinlich – doch über die Preise kann man die früh genug spekulieren. Heute tauchen erstmals Tipps für die Preise aller kommenden Modelle auf und sie stammen aus einer Quelle, die zuletzt schon einmal Recht hatte.

Wie teuer wird das neue iPhone 12 werden? Diese Frage ist zwar aktuell eher von akademischer Natur, wird aber früher oder später interessant für viele Käufe werden. Heute tauchte nun ein erster Tipp für die möglichen Startpreise der jeweiligen Varianten auf, ein Tipp von einer Stelle, die man durchaus in die Reihe der interessanteren Quellen aufnehmen kann.

Leaker Jon Prosser hat sich auf Twitter zu Preisen für die möglichen iPhone 12-Modelle geäußert. Prosser sagte zuvor bereits zutreffend den Starttermin des iPhone SE voraus, weshalb wir seinen Tipps zumindest aktuell einen gewissen Kredit geben.

Prosser tippt, das iPhone 12 mit 5,4 Zoll wird 649 Dollar kosten, ein OLED-Display besitzen und 5G unterstützen. Es wird wohl darüber hinaus eine Dualkamera erhalten.

Ein iPhone 12 mit 6,1 Zoll-OLED-Bildschirm soll mit 100 Dollar Aufpreis bei 749 Dollar liegen und ebenfalls eine Zwei-Kamera-Linsenanordnung aufweisen.

Drei Kameras und den neuen LiDAR-Sensor wird laut Prosser ein weiteres iPhone 12 mit 6,1 Zoll-OLED-Bildschirm und 5G besitzen, es soll 999 Dollar kosten.

Das Top-Modell schließlich mit seinem 6,7 Zoll-OLED-Display und ebenfalls einer Triple-Cam und LiDAR soll für 1.099 Dollar verkauft werden.

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇

5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649

6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749

6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999

6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 30, 2020