iPadOS 16 kommt später | So schnell ist das iPhone 14 Pro | Fake-Apple-Event lockte Zuschauer in die Falle – Daybreak Apple

Guten Morgen, liebe Leser! iOS 16 kommt am 12. September, doch iPadOS wird sich in diesem Jahr verspäten. Wir klären die Gründe. Außerdem gibt es Informationen zur Performance des neuen A16 Bionic und es kam auf, dass sich rund 70.000 Zuschauer ein Fake-Apple-Event am Mittwoch ansahen. Die News-Zusammenfassung zum Tagesstart.

iPadOS 16: Release im Oktober

Seit geraumer Zeit ist es Tradition, dass die Mehrzahl der neuen OS-Versionen für Apple-Geräte im September erscheinen und das macOS parallel zur Vorstellung von neuen Macs angekündigt wird. In diesem Jahr soll iPadOS allerdings auch erstmals später für alle verfügbar sein, genauer gesagt im Oktober. Grund dafür ist der Stage Manager. Die zusätzliche Multitasking-Möglichkeit sorgte bislang in der Beta-Phase für einen Berg an Problemen, weshalb Apple mit der Entwicklung nicht rechtzeitig fertig wurde. macOS Ventura wird höchstwahrscheinlich zeitgleich mit iPadOS 16 ausgerollt.

Erste Benchmarks zum A16 Bionic sind da

Während im iPhone 14 Pro ein neuer Chip, der A16 Bionic, zum Einsatz kommt, müssen sich das iPhone 14 und 14 Plus mit dem Prozessor aus dem letzten Jahr begnügen. Nun tauchten erste Geekbench-Ergebnisse zum A16 Bionic auf. Der Performance-Boost im Vergleich zum iPhone 13 Pro fällt aber eher gering aus. So beträgt der Unterschied beim Single-Core-Ergebnis etwa 10 Prozent, beim Multi-Core-Score ist die Differenz kaum erwähnenswert. Die Aussagen, die Apple bei der Präsentation tätigte, treffen also nicht ganz zu.

Apple Event: Krypto-Betrüger lockten 70.000 Zuschauer in die Falle

Apple-Keynotes werden bekanntlich über das Internet live übertragen, darunter auch auf YouTube. Eigentlich sollte man den offiziellen Stream leicht am blauen Haken neben dem Kanalnamen erkennen. Dennoch wurde eine große Anzahl an Zuschauern von einem falschen Stream, welcher zur selben Zeit lief, getäuscht. Dort wurde nicht die eigentliche Präsentation gezeigt, sondern Teile eines alten Interviews mit Tim Cook. Ziel dieses Streams war es, die Zuschauer in betrügerische Bitcoin-Geschäfte zu locken. Betroffen waren etwa 70.000 Menschen.

Kurz notiert

Im iPhone 14 und den in den AirPods Pro 2 verbirgt sich Bluetooth 5.3. Da stellt man sich die Frage, was sich das bringt. Die Antwort liefern wir hier.

Besonders in China sind vermehrt AirPods-Kopien im Umlauf. In Zukunft warnt iOS 16 einen, wenn man sich mit einer solchen Kopie verbindet.

Passend zum iPhone 14 und iPhone 14 Pro veröffentlichte Apple auch neue Hüllen. Hier geben wir einen Überblick über das neue Sortiment.

Die Apple Watch Ultra ist sehr vergriffen. Aktuell wird das Modell frühestens am 4. Oktober geliefert, wenn man jetzt bestellt. Bei bestimmten Konfigurationen muss man sogar mit noch längeren Lieferzeiten rechnen.

Das waren sie, die spannendsten News. Nun wünschen wir euch einen angenehmen Freitag und ein schönes Wochenende!

