Apple Watch Ultra mit ultralangen Wartezeiten, bei euch auch?

Die Apple Watch Ultra zielt auf ultrasportliche Menschen. Bevor die aber loslegen können, brauchen sie Geduld – ultra viel Geduld. Denn die Lieferzeiten sind lang und reichen teilweise bis in den November. Wie lange müsst ihr warten?

Wer die neue Apple Watch Ultra mit Begeisterung auf der Keynote gesehen hat und sie jetzt im Herbst noch für einen Marathon oder etwas ähnliches einsetzen wollte, könnte enttäuscht werden. Denn die neue Uhr ist nur mit langen Lieferzeiten zu haben.

Wenigstens wartet der Kunde aktuell rund einen Monat. Eine Lieferung zwischen dem 04. und 11. Oktober ist aktuell Standard, wenn ihr heute bestellt. Ihr findet das lang? Es geht noch deutlich länger.

Apple Watch Ultra-Verzug: Mit Pech erst im November

Die Apple Watch Ultra Trail Loop ist derzeit erst ab der Woche vom 25. Oktober lieferbar. Sie kann damit auch am 03. November ankommen.

Die schnellste Lieferung gibt espen der Apple Watch Ultra Ocean Armband in Gelb, hier könnte es schon am 27. September so weit sein. Die relevanten Details zur neuen Uhr haben wir hier für euch kompakt zusammengestellt.

Immerhin, in der Vergangenheit kam es auch öfter vor, dass Apple einen späten Liefertermin noch nachträglich nach vorn korrigiert. Habt ihr euch eine Apple Watch Ultra bestellt und falls ja, wann kommt sie?

