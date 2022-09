Home Betriebssystem iOS 16 warnt Nutzer vor Fake-AirPods

iOS 16 warnt Nutzer in Zukunft vor Fake-AirPods. Diese erfreuen sich speziell in China großer Beliebtheit, schaffen es aber auch in den USA und Europa immer öfter in den Einkaufswagen. Sie sehen nicht nur täuschend echt aus, sondern verhalten sich auch Softwareseitig ähnlich wie AirPods.

Apple warnt Nutzer in Zukunft vor gefälschten AirPods, eine entsprechende Funktion steckt im Code von iOS 16, wo ihn die Seite 9to5Mac entdeckt hat. Wenn Fake-AirPods mit einem iPhone gekoppelt werden sollen, zeigt iOS eine Warnung an, in der es heißt, dass die AirPods nicht als Original-Produkt verifiziert werden konnten.

Dritt-Kopfhörer sind hiervon nicht betroffen, diese iOS-Funktion schaut speziell auf AirPods, die versuchen, Apples Protokolle zu nutzen.

Noch kann der Nutzer die Fake-AirPods verwenden

Der Nutzer kann wahlweise einen Supportartikel aufrufen oder die Verbindung ablehnen. Zumindest aktuell ist ihm allerdings noch freigestellt, die Fake-AirPods zu verwenden – das kann sich allerdings noch ändern.

Vergleichbare Warnungen gibt es schon länger bei Ersatzteilen, die keine Apple-Originalkomponenten sind, wie Akku und Display. Apple bewegt sich hier an der Grenze zwischen Sicherheit und Fürsorge und übermäßiger Zudringlichkeit. Während ein Dritt-Akku tatsächlich eine Gefahr darstellen kann, ist ein Dritt-Display allenfalls ärgerlich.

iOS 16 wird am kommenden Montag für alle Nutzer kompatibler iPhones veröffentlicht.

