iPad Pro unter iPadOS 13.4.1 oft in Neustartschleife gefangen, seid ihr betroffen?

Das iPad Pro hängt seit den letzten Updates bei einigen Nutzern in einer frustrierenden Neustartschleife, die die Geräte praktisch unbenutzbar macht. In der Hauptsache ist wohl das 10,5 Zoll-Modell betroffen, in einzelnen Fällen können aber auch andere Modelle das Problem aufweisen. Seid ihr auch betroffen und wie habt ihr das Problem gelöst?

Apples iPad Pro leidet aktuell offenbar unter einem Problem, das die Geräte in vielen Fällen praktisch nutzlos werden lässt. Viele Nutzer klagen in den letzten Wochen vermehrt über eine Neustartspirale, in der sich ihre Geräte fangen. Dabei startet das iPad Pro nach dem Booten unverzüglich neu, häufig innerhalb einer Zeitspanne von 30 bis 45 Sekunden.

Problem häuft sich offenbar ab iOS 13.4.1 und darüber

Wie es sich im weiteren erweist, ist offenbar vor allem das iPad Pro 10,5 Zoll von dem Problem betroffen. In vereinzelten Fällen berichteten Nutzer der 11-Zoll-Variante ebenfalls über dieses Fehlerbild. Es trat zumeist auf, nachdem die Nutzer ein iPadOS-Update eingespielt hatten.

Hierbei war am häufigsten iPadOS 13.4.1 der Auslöser. In wenigen Fällen hat auch iPadOS 13.5 die Schleife ausgelöst. Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen war bei den meisten Nutzern nicht erfolgreich, wohl aber soll ein Hard-Reset teilweise zum Erfolg geführt haben. Hierbei haltet ihr zunächst die Lauter- anschließend die Leiser-Taste und anschließend die Side-Taste so lange gedrückt, bis das Apple-Logo erscheint. Apple war bis jetzt für eine substanzielle Stellungnahme nicht zu erreichen, so ist auch unklar, ob ein Fix in Arbeit ist.

Ist euer iPad Pro betroffen und wie seid ihr das Problem angegangen?

