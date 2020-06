iOS 13.5.1 / iPadOS 13.5.1 sowie watchOS 6.2.6 mit wichtigen Sicherheitsupdates für alle Nutzer wurde veröffentlicht

Apple veröffentlicht heute iOS 13.5.1 und iPadOS 13.5.1 für alle Nutzer. Dieses Update beinhaltet laut Apple wichtige Sicherheitsupdates. Die kleine Aktualisierung folgt kurze Zeit auf die Veröffentlichung von iOS 13.5 für alle Nutzer, die die neue Corona-Schnittstelle von Apple und Google beinhaltet hatte.

Apple veröffentlicht heute erneut ein Update für alle Nutzer von iOS 13: iOS 13.5.1 kann von allen Nutzern geladen und installiert werden. Das Update wird in Wellen und nach und nach veröffentlicht, sodass es nicht sofort auf Geräten aller Nutzer angezeigt wird.

Laut Apple beinhaltet die kleine Aktualisierung auf iOS 13.5.1 wichtige Sicherheitsupdates. So wurde eine Lücke geschlossen, mit der eine App mit Kernelrechten ausgeführt werden konnte. Was hier weiter genau verbessert oder gefixt wurde, ist noch nicht bekannt, es gäbe da aber Raum zum Spekulieren. So sind etwa Optimierungen hinsichtlich einer kürzlich entdeckten Lücke in Bluetooth denkbar, Apfelpage.de berichtete. Diese Lücke betrifft alle iPhones und auch die MacBooks von Apple.

Auch watchOS erhält ein kleines Update

Weiterhin hat Apple das Update auf watchOS 6.2.6 für alle Nutzer einer Apple Watch veröffentlicht, auch hier gibt es aktuell noch keine Details zu den vorgenommenen Änderungen.

Das letzte größere Update für alle Nutzer liegt noch nicht weit zurück: Mit dem Update auf iOS 13.5 hatte Apple die neue Schnittstelle zur Verfolgung von Corona-Infektionen in iOS und iPadOS implementiert.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!