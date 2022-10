Home iPad iPad Pro 2022: Kein 2G/EDGe-Mobilfunk mehr

Das neue iPad Pro 11 und 12,9 Zoll bringt eine auf den ersten Blick kaum erwähnenswerte Änderung bei der Mobilfunkschnittstelle: 2G wird nicht mehr unterstützt. Was das bedeutet, wird einigen Nutzern unter Umständen gar nicht klar sein.

Apples neues iPad Pro 2022 ändert bei der Mobilfunkunterstützung einen entscheidenden Parameter: 2G wird nicht mehr länger unterstützt.

Was bedeutet das?

2G, auch als GSM bekannt, ist das, was Handys zum Kommunizieren und vor allem Telefonieren benutzt haben, bevor es UMTS, auch 3G genannt, quälend langsam in die Fläche wuchs. Gerade in Deutschland ist 2G vielerorts noch eine wichtige Krücke, wenn das schlecht ausgebaute Netz nicht mehr bietet.

Kein EDGE mehr auf dem neuen iPad Pro

Denn 3G wurde gerade bei uns inzwischen schon flächendeckend in Rente geschickt. In anderen Märkten ist es anders: Dort funkt 3G teilweise noch, 2G allerdings nicht. Hier aber ist vor allem EDGE oft wichtig, die Erweiterung des 2G-Standardes ermöglicht Downloadraten von bis zu 384 Kbit/s, also das, was später auch UMTS ermöglicht hatte.

Die Apple Watch kam von je her ohne 2G-Support, doch nun muss auch der iPad-Besitzer in gut versorgten Regionen unterwegs sein, um online sein zu können.

Apples neues iPad Pro 2022 kann seit gestern vorbestellt werden: Hier lest ihr weitere Infos zum neuen Modell.

