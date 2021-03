Home Apple iPad mini Pro? | Neuer Apple Pencil | Google beendet Cookies? – Daybreak Apple

Darf ich auch mal Daybreak Apple machen? Jedenfalls unterstütze ich heute Roman und vielleicht sogar öfters in nächster Zeit. Und wie er das immer zu tun pflegt wünsche ich euch einen guten Morgen. Kommt erfolgreich in den Tag! Als Starthilfe haben wir das neuste Update für euch in Sachen Apple und Technik.

Was war gestern los?

iPad mini Pro und Pencil 3

Gestern sprachen Insider der Gerüchteküche von einem iPad Mini Pro mit 8,7 Zoll und einem neuen Formfaktor, der vor allem breiter sein soll. Ein neues iPad-Format? Geht es nach südkoreanischen Quellen plant Apple genau das. Die Prototypen sind fertig und der Marktstart für die 2. Hälfe 2021 soll stehen. Könntet ihr euch einen Markt dafür vorstellen? Ein teures, edles, performantes und dafür aber kleines iPad Pro?

Ebenso fanden wir Leaks für einen Apple Pencil 3, der wohl für die neuen iPad Pros auf den Markt kommen würde. Die Features? Weitgehend unbekannt. Jedoch sieht er „glossy“ aus und würde mit neuen sowie austauschbaren Spitzen daherkommen.

Mehr iPhone 13 Kameras mit Sensor Shift

Sensor Shift soll aufs kleine iPhone 13 Pro kommen und gleich auch die Ultraweitwinkelkamera unterstützen. Das sagt zumindest Digitimes. Wünschenswert wäre das, somit entfiele der unfaire Vorteil des iPhone 12 Pro Max in diesem Jahr. Hier findet ihr unseren Bericht.

Neue Public Betas!

Gestern Abend war es also soweit und auch die öffentlichen Tester kamen an die Reihe. Alle Infos zu den neuen Public Beta 3 für iOS 14.5 und iPadOS 14.5sowie tvOS 14.5 und macOS Big Sur 11.3 findet ihr hier verlinkt.

Was sonst noch wichtig war

Elon Musk mal wieder: Mit 25.000 km/h um die Welt?

Wie das Teslamag sehr schön zusammengefasst hat, hat Elon Musk seine Pläne für die Starship-Flüge auf der Welt konkretisiert. Er möchte mehrere Plattformen auf der Welt bauen und mit einer Rakete bemannte Flüge anbieten. So könnte man von London nach New York in 29 Minuten reisen. Und dank einer Sabatier-Reaktion soll es sogar möglich sein, CO2 zu binden und damit den Flug als CO2-neutral gelten zu lassen.

Wir würden sagen: Musk mal wieder.

Google stellt individualisierte Werbung ab

Google hat tatsächlich angekündigt, das bald in Kraft tretende Beenden des Cookie-Tracking in Chrome durch keine andere Technologie zu ersetzen. Damit werden Nutzer deutlich schwieriger plattformübergreifend getrackt und Werbekunden schmackhaft gemacht. Die NZZ schreibt, wieso das Google sogar hilft.

