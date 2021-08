Home Daybreak Apple iPad Mini größer | Einsteiger-iPad schneller | Facebook soll zerschlagen werden – Daybreak Apple

iPad Mini größer | Einsteiger-iPad schneller | Facebook soll zerschlagen werden – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das iPad Mini 6 wird vielleicht so eine Art kleines iPad Air. Und das Einsteiger-iPad? Nun, das wird vielleicht zumindest schneller. Unterdessen kündigt sich ein echter Knaller auf Apple TV+ an. Damit willkommen zur letzten Ausgabe dieser Woche.

Apple wird sein iPad Mini 6 womöglich mit einem neuen Design ins Rennen schicken. Diese neue Version könnte einige Kompetenzen des iPad Air übernehmen, da wären etwa Touch ID im Side-Button oder der mögliche USB-C-Anschluss zu nennen. Wie das ganze ausseht, könnt ihr hier in einem entsprechenden Leak betrachten. Das Display wird wohl ebenfalls ein wenig größer.

Das iPad wird schneller

Auch hinsichtlich des neuen Einsteiger-iPads von 2021 gab es zuletzt Neuigkeiten, verbreitet wurden diese von Mark Gurman, seines Zeichens Redakteur der Agentur Bloomberg und gut informiert rund um kommende Apple-Produkte. Er sieht eine verbesserte Performance für das neue Modell kommen, hier dazu mehr.

Facebook könnte es jetzt doch an den Kragen gehen

Die erste runde hat die FTC verloren, doch die Regulierungsbehörde hat eine weitere Klage Richtung Facebook auf den Weg gebracht. Darin wird einmal mehr der Vorwurf erhoben, Facebook habe den Markt für soziale Netzwerke monopolisiert. Am Ende einer erfolgreichen Klage könnte die Zerschlagung des Giganten stehen, hier die Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Es gibt einen Starttermin für „Foundation“: Die Mega-SF-Saga wird am 24. September auf Apple TV+ anlaufen, sie wird darüber hinaus wohl das bis jetzt größte Projekt, das über Apple TV+ ausgestrahlt wird, hier die Details und ein neuer Trailer.

Apple Pay kann jetzt auch von Kunden der 1822direkt genutzt werden, diese Direktbank gehört zur Frankfurter Sparkasse und glänzte in Sachen Mobile Payment bis jetzt mit sauberer Inaktivität.

LG Display liefert in Zukunft wohl deutlich mehr OLED-Displays an Apple. Die Südkoreaner wollen ihren Ausstoß an Panels für das iPhone und die Apple Watch in nächster Zeit glatt verdoppeln, hier die Infos.

Die Neuerscheinungen auf Disney+ haben wir hier auch noch für euch.

Damit darf ich mich für diese Woche schon wieder verabschieden und wünsche euch ein schönes Wochenende.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!