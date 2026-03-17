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iOS iPadOS Notizen

17. März 2026

Fabian Schwarzenbach

iPad läuft gut: Apple dominiert schrumpfenden Tablet-Markt

Apples iPad läuft sehr gut. Das Tablet aus dem iPhone-Konzern verkauft sich besser als der Gesamtmarkt – und das trotz Premium-Preisen, die sich durch das ganze Lineup ziehen.

Eine Analyse von Counterpoint Research hat den weltweiten Absatzmarkt von Tablets für das finale Quartal von 2025 unter die Lupe genommen. Der Gesamtmarkt ist zwar rückläufig (drei Prozent im Vergleich zum Vormonat, vier Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2024), Apple verdient allerdings knapp 10 Prozent mehr pro verkauftem Gerät.

Durchschnittliche iPad-Preis steigt um mehr als 50 Dollar

Im dritten Quartal 2025 lag der durchschnittliche Preis pro iPad noch bei 527 US-Dollar. Im vierten Quartal steigt dieser der Analyse nach um 56 USD auf 583 Dollar. Das kann zum einen an der Neuauflage des teuren iPad Pro mit M5 liegen, zum anderen aber auch mit erhöhtem Speicherbedarf bei Endkunden zusammenhängen, den sich Apple wiederum in der Konfiguration eines neuen iPads teuer bezahlen lässt. Außerdem setzen die 2026 gestiegenen Speicher- und Chip-Preise eher günstigeren Modellen zu.

Prinzipiell handelt es sich bei den iPads mini, Air und Pro um vergleichsweise teure Tablets. Lediglich das iPad der 11. Generation liegt mit 379 Euro Basispreis deutlich darunter.

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3 Gedanken zu „iPad läuft gut: Apple dominiert schrumpfenden Tablet-Markt“

  1. Ich persönlich hab unzählige Tablets ausprobiert und mich wundert es nicht das Apple hier vorne liegt. Das iPad 11 allein ist vom Preis Leistung Verhältnis super. Es hält auch bei den Tablets nochmal deutlich länger als bei Smartphones. Mein Vater nutzt sein iPad aus 2017 noch immer zuverlässig. Nächstes Jahr wird’s Zeit für ein neues weil dann bestimmte Apps dieses iPad nicht mehr unterstützen.
  2. Ich denke, dass vor allem das Einsteiger iPad unglaubliche Absatzzahlen beziehungsweise einen unglaublichen Marktanteil hat. Für Schüler und Studenten ist es das perfekte Gerät und konkurrenzlos, was die Schreibhaptik und Verarbeitungsqualität betrifft. Ich hatte schon einige Tablets verschiedener Hersteller in der Hand und mich wundert gar nicht, dass das iPad hier mit Abstand Marktführer ist. Alleine hier im Landkreis wurden in den vergangenen 2-3 Jahren zig tausende iPads für Unterrichtszwecke über Digitalpackt xyz und sonstige Förderprogramme angeschafft. Wenn man das mal hochrechnet, kommt da einiges zusammen. Und dann sprechen wir nur über Deutschland.

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