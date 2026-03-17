iPad läuft gut: Apple dominiert schrumpfenden Tablet-Markt

Apples iPad läuft sehr gut. Das Tablet aus dem iPhone-Konzern verkauft sich besser als der Gesamtmarkt – und das trotz Premium-Preisen, die sich durch das ganze Lineup ziehen.

Eine Analyse von Counterpoint Research hat den weltweiten Absatzmarkt von Tablets für das finale Quartal von 2025 unter die Lupe genommen. Der Gesamtmarkt ist zwar rückläufig (drei Prozent im Vergleich zum Vormonat, vier Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2024), Apple verdient allerdings knapp 10 Prozent mehr pro verkauftem Gerät.

Durchschnittliche iPad-Preis steigt um mehr als 50 Dollar

Im dritten Quartal 2025 lag der durchschnittliche Preis pro iPad noch bei 527 US-Dollar. Im vierten Quartal steigt dieser der Analyse nach um 56 USD auf 583 Dollar. Das kann zum einen an der Neuauflage des teuren iPad Pro mit M5 liegen, zum anderen aber auch mit erhöhtem Speicherbedarf bei Endkunden zusammenhängen, den sich Apple wiederum in der Konfiguration eines neuen iPads teuer bezahlen lässt. Außerdem setzen die 2026 gestiegenen Speicher- und Chip-Preise eher günstigeren Modellen zu.

Prinzipiell handelt es sich bei den iPads mini, Air und Pro um vergleichsweise teure Tablets. Lediglich das iPad der 11. Generation liegt mit 379 Euro Basispreis deutlich darunter.