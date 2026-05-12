Noch nicht upgedatet? iOS und macOS 26.5 schließen dutzende teils schwere Sicherheitslücken

Apple hat kürzlich die Updates auf iOS 26.5 und macOS 26.5 sowie für weitere Systeme vorgelegt. Nutzer sollten die neuen Versionen möglichst zügig installieren. Sie schließen dutzende teils gravierende Sicherheitslücken auf iPhone und Mac.



Apple hat mit den unlängst veröffentlichten Updates iOS 26.5 und iPadOS 26.5 mehr als 50 Sicherheitslücken geschlossen. Nutzer sollten die Aktualisierung daher zeitnah installieren.

Wie aus den Sicherheitsdokumenten des Unternehmens hervorgeht, betreffen die Fehler unter anderem die Bildverarbeitung, den Kernel sowie Funktionen wie Kurzbefehle, Spotlight und Screenshots. Allein im WebKit-Bereich, der unter anderem Safari antreibt, wurden zehn Schwachstellen behoben. Diese hätten unter Umständen den Zugriff auf sensible Daten ermöglicht oder Abstürze verursachen können.

Lücken wohl noch nicht aktiv ausgenutzt

Apple betont zwar, dass bislang keine der Sicherheitslücken aktiv ausgenutzt worden sei. Gleichzeitig könnten die veröffentlichten Details Angreifern Hinweise darauf geben, wie sich ungepatchte Geräte attackieren lassen.

Neben den aktuellen 26.5-Versionen hat Apple auch Sicherheitsupdates für ältere Betriebssysteme veröffentlicht. Dazu gehören iOS 18.7.9, iPadOS 18.7.9, iPadOS 17.7.11, iOS 16.7.16, iPadOS 16.7.16 sowie iOS und iPadOS 15.8.8. Die Updates richten sich vor allem an Nutzer älterer Geräte, die iOS 26 beziehungsweise iPadOS 26 nicht mehr unterstützen.

Auch für den Mac gibt es umfangreiche Sicherheitskorrekturen. In macOS Tahoe 26.5 stecken laut Apple fast 70 Sicherheitsupdates. Für ältere Macs stehen zusätzlich macOS Sonoma 14.8.7 sowie macOS Sequoia 15.7.7 bereit.

Mit den zahlreichen Fehlerbehebungen setzt Apple seine Strategie fort, auch ältere Gerätegenerationen weiterhin mit Sicherheitsupdates zu versorgen.