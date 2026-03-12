Apples neue Strategie: iPhone soll durch stabile Preise Markt aufmischen

Analysten haben für 2026 eine Steigerung der Preise für SSD-Speicher kommen sehen und erwarten teurere Smartphones. Apple will diesem Trend entgegenwirken und seine Geräte durch gleichbleibende Preise gut im Markt positionieren. Das gilt auch für die kommenden iPhones.

Wir berichteten heute bereits über das unerwartet günstige MacBook Neo, das die Konkurrenz in Schock versetzt hat. Das MacBook Air kommt zum Basis-Preis mit großzügigen 512 GB SSD-Speicher. Auch die iPhones 18, 18 Pro und 18 Pro Max will Apple laut Medienberichten preislich stabil aufstellen.

Nutzt Apple „Speicher-Krise“ aus?

Die Preise für Arbeits- und SSD-Speicher liegen aktuell aufgrund hoher Nachfrage für KI-Rechner höher als gewöhnlich. 2026 könnte damit zu einem teuren Jahr für neue Hardware werden, vermuteten Analysten. Apple scheint diese Unsicherheit ausnutzen und sich mit stabilen Preisen und großzügigen Speicherkonfigurationen attraktiv machen zu wollen.

Möglich ist das auf zwei Arten. Zum einen könnte Apple weitsichtig große Mengen an Speicher eingekauft oder zumindest langfristig attraktive Preise ausgehandelt haben. Zum anderen ist denkbar, dass das Unternehmen seine Margen bewusst kürzt, um mehr Geräte zu verkaufen und den Einstieg in Apples Ökosystem zu erleichtern, was sich wiederum durch langfristige Kundenbindung auszahlen könnte.