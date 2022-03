Home iPad iPad Air 5: Reviews fallen überwiegend positiv aus

iPad Air 5: Reviews fallen überwiegend positiv aus

Apple hat mit dem neuen iPad Air ein gut und ausgewogen ausgestattetes Tablet vorgestellt, zu dieser wenig überraschenden Folgerung kommen die meisten Reviews. Die sind nun wenige Tage vor dem Start der Auslieferungen freigegeben. Habt ihr hier auch zugegriffen?

Beim neuen iPad Air 5 hat Apple sehr solide Kost geliefert. Grundlegend wurde am iPad Air wenig geändert, es wurde nur mit leistungsfähigeren Komponenten ausgestattet, das lohnt sich aber.

Die bekanntlich durchaus kritischen Reviewer von The Verge merken an, man bekommt sonst kaum so viel Tablet für so wenig Geld. Wirklich günstig ist das iPad Air zwar nicht, dafür erhält der Kunde jetzt aber auch 5G und mit dem M1-Chip jede Menge Leistung.

Dass es kein mmWave gibt, wie CNET anmerkt, geschenkt. Das ist nur für Kunden in den USA relevant.

Deutliche Fortschritte bei der Kamera

Andere Reviews wie das von TechCrunch gehen auf die erheblichen Fortschritte bei der Frontkamera ein. Die 12-Megapixel-Kamera unterstützt jetzt auch Center Stage, was bei Videokonferenzen vor allem im Querformat einen Unterschied macht.

Diverse YouTuber haben sich das neue iPad Air natürlich auch zur Besprechung vorgenommen – was auch immer man von deren Einschätzungen halten mag.

Auch wir haben uns das iPad Air 5 bestellt und werden an der ein- oder anderen Stelle unsere Eindrücke vom neuen Tablet als Arbeitsgerät mit euch teilen.

Habt ihr auch zum neuen iPad Air 5 gegriffen? Die Auslieferung startet am kommenden Freitag.

