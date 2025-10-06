iOS, watchOS und macOS: Version 26.1 Beta 2 für Entwickler veröffentlicht

Apple hat heute Abend neue Beta-Software für Entwickler bereitgestellt. iOS, iPadOS, watchOS, tvOS, macOS und visionOS sind jeweils in der Version 26.1 Beta 2 verfügbar. Vorraussetzung zur Aktualisierung ist ein aktives Entwickler-Profil.

iOS 26.1 und iPadOS 26.1 liegen ab sofort in Beta 2 vor. Die neue Testfassung kann damit ab sofort geladen und installiert werden, sofern ihr für das Developer Programm von Apple in der kostenlosen Basisversion registriert seid. Den Bezug von Betas könnt ihr in den Einstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update ein- und ausschalten.

Neue Beta auch für macOS 26 und Co.

Ebenfalls wurde macOS 26.1 Beta 2 für die Entwickler verteilt. Das gilt zudem auch für watchOS 26.1 und tvOS 26.1. visionOS 26.1 hat Apple ebenfalls in Beta 2 zum Download zur Verfügung gestellt.

Zu den Neuerungen gehören vor allem Bug Fixes, die mit dem Erscheinen von iOS 26 und Co doch recht zahlreich aufgetreten sind.

Wie läuft die neue Testversion auf euren Geräten? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.