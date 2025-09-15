Und da ist es: Das große Update auf iOS 26 ist ab sofort verfügbar. Wenn ihr es noch nicht angezeigt bekommt, geduldet euch noch einen Moment. Die Aktualisierung wird in Wellen ausgerollt.

Apple hat gerade eben iOS 26 für alle Nutzer veröffentlicht. Eine lange Beta-Phase nimmt damit ihr Ende. Die Aktualisierung kann ab sofort geladen und installiert werden, wird aber womöglich noch nicht bei allen Nutzern angezeigt. Auch kann der Download in den ersten Minuten noch etwas träge sein. Zudem wird zunächst das ebenfalls erschienen Update auf iOS 18.7 angeboten. Wer nach unten scrollt, stößt dann auch auf die Möglichkeit zum iOS 26-Update.

iOS 26 ist für alle Modelle ab dem iPhone 11 verfügbar, auch das iPhone SE 2 bekommt die neue Version noch.

Vor dem Update auf iOS 26

Bevor ihr den Update-Vorgang startet, solltet ihr sicherstellen, dass genügend Speicher auf euren iPhones frei ist. Falls nicht, muss zunächst etwas aufgeräumt werden. Zudem ist es dringend geraten, ein frisches Backup zu erstellen. Ein Update kann immer zu Problemen führen und auch Datenverluste sind dabei nicht ausgeschlossen.

Liquid Glass und noch etwas mehr

Die größte Neuerung von iOS 26 ist zweifellos Liquid Glass. Dabei hat Apple es geschafft, ein Re-Design zu implementieren, das zwar neu und ganz anders aussieht, die generelle Funktionsweise von iOS aber nicht wesentlich verändert und Nutzer somit keine große Lernkurve zumutet. In den vergangenen Betas hat Apple zudem verschiedentlich am Erscheinungsbild nachgearbeitet.

Neu sind auch weitere KI-Funktionen wie die Live-Übersetzung in Facetime-Gesprächen. Die ist, anders als auf den AirPods Pro 3, auch in Deutschland und der EU verfügbar. Neu gestaltet wurde auch die Telefon-App. In der Mail-App sucht Apple Intelligence nun auf Wunsch Infos zur Paketverfolgung heraus. Die Nachrichten-App erhält Umfragen wie aus WhatsApp bekannt und ein Halte-Assistent soll die Stellung in der Warteschleife halten, während ihr euch mit anderen Dingen beschäftigt. Zudem werden Anrufe von unbekannten Nummern zunächst ausgesiebt, während der Anrufer den Grund seines Anrufs nennen soll. Dass diese Neuerungen nur Fans haben werden, darf bezweifelt werden.

Wie läuft die finale Version von iOS 26 auf euren Geräten? Teilt gern eure Eindrücke in den Kommentaren unter dem Artikel.