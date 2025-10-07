iPadOS 26.1: Beta 2 bringt Slide Over zurück

Gestern Abend hat Apple neue Beta-Software für Entwickler veröffentlicht. Die zweite Beta von iPadOS 26.1 bringt ein spannendes Feature zurück, welches mit Einführung der Hauptversion verschwunden war.

Mit iPadOS 26 bekam das iPad ein neues Fenster-Management, welches das Tablet mehr denn je Richtung macOS rückte. Die bis dahin gängigen Multitasking-Optionen Split View und Slide Over entfernte Apple in diesem Zuge. Mit iPadOS 26.1 kommt zumindest letztgenannte Funktion zurück.

Slide Over ergänzt neue Fenster-Anordnung

Während sich Split View leicht mit dem neuen Fenster-Management nachbilden lässt, fehlt seit iPadOS 26 die Möglichkeit, eine App schnell vom rechten Rand einzublenden oder wieder wegzuwischen. Die Funktion heißt Slide Over und kommt mit der neuen Beta zurück. Neben der Wischgeste lässt sie sich auch im neuen Anordnungs-Menü hinter dem grünen Punkt oben links aktivieren. Mit iPadOS 26 hat Apple die vom Mac bekannte „Anordnungsampel“ zum Schließen, Minimieren und Vergrößern/Anordnen von Fenstern auf sein Tablet gebracht.

Eine Einschränkung gibt es: Bisher lässt sich in Slide Over nur eine App nutzen. In der Vergangenheit konnte die Funktion mit mehreren Anwendungen genutzt werden, durch die am unteren Bildschirmrand durch Wischen gewechselt werden konnte. Da es sich erst um die zweite Beta handelt, ist es durchaus möglich, dass Apple Slide Over bis zum vollständigen Release weiter ausbaut und den alten Funktionsumfang wieder herstellt.

Nutzt ihr Slide Over und seid froh, dass die Funktion zurück ist? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.