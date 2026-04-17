iOS 27: Vier neue Apple Intelligence-Funktionen in Code gefunden

Die Vorstellung von iOS 27 ist nur noch wenige Monate entfernt, neben einer smarteren Siri erwarten wir vor allem Performance-Verbesserungen. Nun sind Code-Schnipsel entdeckt worden, die auf neue Apple Intelligence-Features hinweisen.

Gefunden hat diese ein MacRumors-Redakteur in bestehendem Apple-Code. Aus welcher Software die Hinweise hervorgehen, ist nicht bekannt.

AI verbessert Visual Intelligence, Apple Wallet und Safari

Zu den bereits vermuteten und teilweise von Apple mit iOS 18 versprochenen Funktionen kommen demnach mindestens diese vier Features hinzu:

„Visual Intelligence“ soll Nährwertangaben auf Lebensmitteln erkennen und Apple Health hinzufügen können. Bereits jetzt ist das Tracken von Ernährung über Drittanbieter-Apps möglich.

Telefonnummern und Adressen soll Visual Intelligence erkennen und Kontakten zufügen können. Ähnliches funktioniert jetzt schon mit Kalendereinträgen.

Apple Wallet soll dank AI digitale Pässe durch Scans von Eintrittskarten, Mitgliedskarten und Ähnlichem erstellen können. Inwiefern diese Funktion etwa von Fitnessstudios, die auf physische Karten setzen, akzeptiert werden, bleibt abzuwarten.

In Safari sorgt Apple Intelligence dem Codefund nach für eine automatische Benennung von Tab-Gruppen.

Mit iOS 27 könnte Apple endlich das große AI-Update gelingen, das vor mittlerweile fast zwei Jahren angekündigt wurde. Erste Ergebnisse der neuen Kooperation mit Google erwarten wir auf der WWDC 2026 Anfang Juni.