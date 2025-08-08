iOS 26 Beta integriert Apple Intelligence in Karten

Am Donnerstag hat Apple die zweite öffentlich zugängliche Beta von iOS 26 und Co veröffentlicht. Damit folgt die Public Beta zwei Tage nach der Developer Beta. Neu ist eine Funktion, die Apple nicht ausdrücklich beworben hat – die Apple Karten aber grundlegend aufwerten könnte.

Apple Karten bekommt unter iOS 26 ein praktisches Update, von dem auch CarPlay-Nutzer profitieren. Eine nicht unwesentliche Rolle spielt dabei Apple Intelligence. Dank des hauseigenen KI-Modells ist es in Apple Karten jetzt möglich, die Suche mit natürlicher Sprache zu bedienen.

Natürliche Sprache soll Suche erleichtern

„Suche so, wie du sprichst“ erscheint beim ersten Öffnen der Karten-App nach dem Update auf iOS 26. Die Fähigkeit, auf natürliche Sprache reagieren zu können, wird die Suchfunktion deutlich vereinfachen. „Finde ein Cafe mit kostenlosem WLAN“ oder „Suche einen Supermarkt, der noch geöffnet hat“ sind einfache Beispiele für eine Nutzung der Suche mit natürlicher Sprache.

Möglich macht das Ganze Apple Intelligence. Statt über bestimmte Keywords Suchergebnisse anzusteuern, kann das KI-Modell verstehen, was in natürlicher Sprache gesucht wird und entsprechende Ergebnisse zur Verfügung stellen. Wie gut das funktioniert, hängt auch maßgeblich davon ab, wie genau die hinterlegten Informationen in Apple Karten sind.