Public Beta 2: iOS 26 und Co aktualisiert

Apple hat soeben die zweite Public Beta für iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, visionOS26 und tvOS 26 veröffentlicht. In der zweiten öffentlichen Version sollten die aktualisierten Betriebssysteme der fünften Developer-Beta entsprechen. Diese hat Apple am Dienstagabend bereitgestellt.

Über die Neuerungen der aktualisierten Beta haben wir am Mittwoch Vormittag bereits berichtet. Unter anderem beinhaltet die Software Hinweise auf eine Vergrößerung der Apple Watch Ultra 3.

Finale Version von iOS 26 und Co naht

Mit der fünften Version der Betarunde bewegt sich Apple langsam in Richtung finale Software. In der Vergangenheit gab es meist zwischen sechs und acht Updates, ehe das fertige iOS veröffentlicht wurde. Das deckt sich ungefähr mit den Berichten, wonach Apple sein traditionelles iPhone-Event am 09. September abhalten will. Kurz danach steht in der Regel das finale iOS 26 und seine Pendants für iPad, Apple Watch und Mac bereit.

Wie immer ist auch bei der Public Beta Vorsicht angesagt. Beta-Software ist grundsätzlich zu Testzwecken gedacht und sollte nicht auf täglich genutzten Geräten installiert werden. Unter derartigen Updates leidet meist die Akkulaufzeit, kritische Apps wie die zum Online-Banking notwendigen funktionieren oft nicht.