Hue-App ist in Version 5.48.0 verfügbar: das ist neu

Philips Hue bzw. der Hersteller dahinter hat seit geraumer Zeit erkannt, wie wichtig regelmäßige Updates sind. Seitdem wir die gleichnamige Hue-Applikation wesentlich konstanter gepflegt. In diesem Fall ändert man den Markenauftritt bzw. passt diesen an.

Hue-App 5.48.0 ist erschienen

Der vor wenigen Wochen vorgestellte Wall Washer hatte es ja schon angedeutet. Auf der Verpackung ist im Hue-Logo der Namenszusatz „Philips“ gestrichen worden. Dies wird mit dem nun aktuellen Update auch in der App umgesetzt. Anbei einmal die Release-Notes:

Zeit für einige kleinere Änderungen am Erscheinungsbild: Wir haben unser Symbol, den Intro-Bildschirm und die Schriftart aktualisiert

Ihre Räume sind unterschiedlich, und jetzt sind es auch unsere Vorschläge. Wir empfehlen Ihnen verschiedene Szenen, die auf den jeweiligen Raum- oder Zonentyp abgestimmt sind.

Update ist kostenfrei erhältlich

Das Update ist selbstverständlich wieder kostenfrei erhältlich, genau wie die App selbst, und kann ab sofort im iOS App Store geladen werden.

Angemerkt sei hier an der Stelle, dass für diese Funktion die aktuelle Bridge vorausgesetzt ist. Die ist leicht zu erkennen, da es sich um das eckige Modell handelt. Im Zuge dessen spricht man auf dem Flurfunk davon, dass Hue zur kommenden IFA eine preisgünstigere Produktlinie auf den Weg bringen soll. Dazu wird über eine möglicherweise neue Hue-Bridge getuschelt.