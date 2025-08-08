Apple TV+ stellt Trailer für die dritte Staffel von „Invasion“ zur Verfügung

Die dritte Staffel von „Infiltration“ – im originalen „Invasion“ – steht in den Startlöchern. Ab dem 22. August wird diese bei Apple TV+ zu sehen sein, bereits jetzt gibt es den ersten Trailer.

Der Trailer ist nun verfügbar

In der Serie geht es um eine Invasion von Aliens, welche die Erde unterwerfen wollen. In den vorherigen beiden Staffeln wurden die Protagonisten an unterschiedlichen Orten der Erde gezeigt, in der dritten Staffel werden diese Handlungsstränge erstmals zusammengelegt und alle Personen müssen als Team zusammenarbeiten. Die Aufgabe könnte nicht größer sein, es geht um die Infiltration des Alien-Mutterschiffs. Wie das aussehen wird, verrät in Ansätzen der nun verfügbare Trailer:

In Staffel 3 ist neben der bekannten Besetzung (Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Shane Zaza, Enver Gjokaj und Billy Barratt) Erika Alexander in einer Hauptrolle zu sehen. Wie bereits erwähnt, wird die dritte Staffel ab dem 22. August 2025 anlaufen.

