Apple hat heute Abend iOS 26.1 und iPadOS 26.1 Beta 1 für die Entwickler bereitgestellt. Auch weitere neue Betas können von Entwicklern geladen und installiert werden.

iOS 26.1 und iPadOS 26.1 liegen ab heute Abend in Beta 1 vor. Die neue Testfassung kann damit ab sofort geladen und installiert werden, sofern ihr für das Developer Programm von Apple in der kostenlosen Basisversion registriert seid. Den Bezug von Betas könnt ihr in den Einstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update ein- und ausschalten.

Noch ist nicht klar, welcher Art die Neuerungen in iOS 26.1 Beta 1 sind, es gilt allerdings noch einige Bugs und Unregelmäßigkeiten auszubügeln, die in das initiale Update von iOS 26 gerutscht sind.

Neue Beta auch für macOS 26 und Co.

Ebenfalls wurde macOS 26 Beta 1 für die Entwickler verteilt. Das gilt zudem auch für watchOS 26. visionOS 26 hat Apple ebenfalls in Beta 1 zum Download zur Verfügung gestellt.

iOS 26 und Co. waren am 15. September von Apple allgemein verfügbar gemacht worden.

Wie läuft die neue Testversion auf euren Geräten? Teilt gern eure Eindrücke in den Kommentaren unter dem Artikel.