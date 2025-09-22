Blackmagic 3.1 ist verfügbar und wurde an die neuen iPhone-Modelle angepasst

So langsam dürften die vorbestellten iPhone-17-Modelle bei den Kunden eingetroffen sein. Apple selbst legte insbesondere beim iPhone 17 Pro/17 Pro Max viel Wert auf die Videofunktion der Kamera. Wer die passende App zum Ausreizen des vollen Potenzials sucht, sollte sich Blackmagic Camera anschauen. Hier gibt es nun das nächste größere Update.

Blackmagic Camera 3.1 ist verfügbar

Erst in der vergangenen Woche stellten die Entwickler mit Version 3.0 ein immens großes Update bereit, > https://wp.me/p7za8I-FYr“>Apfelpage berichtete. Nun schieben die Macher das nächste Update hinterher, welches explizit die Kompatibilität mit den neuen iPhone-Modellen herstellt. Anbei die Release-Notes:

Unterstützung für iPhone 17.

Unterstützung für Blackmagic Camera ProDock.

Unterstützung für ProRes RAW.

Unterstützung für Apple Log 2.

Unterstützung für HDMI-Monitoring mit Sensorrate und -auflösung.

Unterstützung für externes Genlock und interne Synchronisation.

Unterstützung für externe Timecode-Eingabe.

Allgemeine Verbesserungen der Leistung und Stabilität.

Komplett kostenfrei

Wie DaVinci Resolve ist auch „Blackmagic Camera“-App trotz seines Leistungsumfangs komplett kostenfrei erhältlich und auch frei von Werbung. Die Mindestvoraussetzung haben die Macher jedoch erhöht. Es braucht nun mindestens iOS 17 bzw. iPadOS 17, um die App installieren zu können.