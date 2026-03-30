Das seht ihr bei Netflix im April 2026

Übermorgen ist bereits April, kommendes Wochenende dürfen wir das Osterfest feiern. Damit kommen wir zu den Neuzugängen bei Netflix, bei der es für die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten ein Spin-off bekommt.

Das seht ihr im April 2026

Netflix hat im April wieder einen bunten Querschnitt an Inhalten. Dazu zählt auch eine Doku über einen der besten Fußballer aller Zeiten, der als Inbegriff von Jogo Bonito steht – die Rede ist von Ronaldinho. Schauen wir uns alle Inhalte an. Sofern verfügbar, haben wir die originale Beschreibung übernommen:

Die neuen Dokumentationen im April 2026

Ab dem 13. April

Noah Kahan: Out of Body – Der Musiker blickt nach seinem Erfolg auf seine Herkunft und persönliche Entwicklung zurück.

Ab dem 16. April

Ronaldinho: The One and Only – Die Karriere eines der bekanntesten Fußballspieler wird von den Anfängen bis zum internationalen Durchbruch nachgezeichnet.

Ab dem 17. April

Eine Gorilla-Story erzählt von David Attenborough – Die Entwicklung einer Gorilla-Gruppe wird über mehrere Jahrzehnte hinweg begleitet.

Reality TV im April

Ab dem 12. April

Zuhause bei den Furys: Staffel 2 – Eine Familie zwischen Alltag und Sportkarriere steht erneut vor großen Herausforderungen.

Ab dem 15. April

Million Dollar Secret: Staffel 2 – Kandidaten versuchen, in einem Wettbewerb den geheimen Millionär unter sich zu entlarven.

Ab dem 20. April

Funny AF with Kevin Hart – Comedians treten gegeneinander an, um sich als nächster großer Stand-up-Star zu beweisen.

Die neuen Filme im April 2026

Ab dem 01. April

Eat Pray Bark – Therapie auf 4 Pfoten – Fünf Hundebesitzer suchen Hilfe bei einem Guru in den Alpen und erkennen, dass nicht ihre Tiere das eigentliche Problem sind.

– Fünf Hundebesitzer suchen Hilfe bei einem Guru in den Alpen und erkennen, dass nicht ihre Tiere das eigentliche Problem sind. Podlachien – Alle für eine – Eine abgesagte Hochzeit bringt Familie und Freunde auf eine ungewöhnliche Idee, um Geld aufzutreiben.

– Eine abgesagte Hochzeit bringt Familie und Freunde auf eine ungewöhnliche Idee, um Geld aufzutreiben. El último gigante – Ein Reiseführer wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert, als sein Vater überraschend zurückkehrt.

Ab dem 03. April

Fühlt ihr meine Stimme? – Eine Jugendliche entdeckt ihr Gesangstalent und muss sich zwischen Familie und eigenen Träumen entscheiden.

Ab dem 09. April

18th Rose – Eine junge Frau verfolgt ihren Traum, doch Gefühle und Geheimnisse bringen ihre Pläne ins Wanken.

Ab dem 10. April

Thrash – Ein Küstenort kämpft nach einem Sturm ums Überleben, während neue Gefahren aus dem Wasser drohen.

Ab dem 17. April

180 – Nach einem Unfall seines Sohnes verliert ein Vater die Kontrolle und gerät in eine Spirale aus Wut und Rache.

– Nach einem Unfall seines Sohnes verliert ein Vater die Kontrolle und gerät in eine Spirale aus Wut und Rache. Roommates – Zwei Studentinnen geraten nach anfänglicher Freundschaft in einen eskalierenden Konflikt.

Ab dem 24. April

Apex – Eine Frau zieht sich in die Wildnis zurück und wird dort mit unerwarteten Bedrohungen konfrontiert.

Ab dem 29. April

Bonjour Agneta – Eine Frau sucht in Südfrankreich einen Neuanfang und entdeckt dabei neue Perspektiven.

Die neuen Serien

Ab dem 01. April

Liebe im Spektrum: Staffel 4 – Neue und bekannte Gesichter begeben sich auf die Suche nach Liebe und überwinden dabei persönliche Herausforderungen.

Ab dem 02. April

XO, Kitty: Staffel 3 – Kittys Liebesleben nimmt Fahrt auf, doch Geheimnisse und Konflikte stellen ihr letztes Schuljahr auf die Probe.

– Kittys Liebesleben nimmt Fahrt auf, doch Geheimnisse und Konflikte stellen ihr letztes Schuljahr auf die Probe. Sins of Kujo – Ein Anwalt verteidigt selbst die gefährlichsten Mandanten und bringt damit seine Moral und sein Umfeld ins Wanken.

– Ein Anwalt verteidigt selbst die gefährlichsten Mandanten und bringt damit seine Moral und sein Umfeld ins Wanken. Alkhallat+: The Series – Eine Comedy-Anthologie erzählt unterschiedliche Geschichten über Ehrgeiz und menschliche Schwächen.

– Eine Comedy-Anthologie erzählt unterschiedliche Geschichten über Ehrgeiz und menschliche Schwächen. Agent from Above – Ein Kämpfer stellt sich auf der Erde übernatürlichen Gegnern und versucht, die Menschheit zu schützen.

– Ein Kämpfer stellt sich auf der Erde übernatürlichen Gegnern und versucht, die Menschheit zu schützen. The Ramparts of Ice – Eine zurückhaltende Schülerin öffnet sich langsam, als eine neue Bekanntschaft ihr Leben verändert.

Ab dem 03. April

Bloodhounds: Staffel 2 – Zwei Boxer geraten in den Einfluss eines kriminellen Netzwerks und kämpfen um ihre Zukunft.

– Zwei Boxer geraten in den Einfluss eines kriminellen Netzwerks und kämpfen um ihre Zukunft. Knokke Off: Staffel 3 – Geheimnisse und Rivalitäten führen zu einem entscheidenden Machtkampf innerhalb einer wohlhabenden Familie.

– Geheimnisse und Rivalitäten führen zu einem entscheidenden Machtkampf innerhalb einer wohlhabenden Familie. Maamla Legal Hai: Staffel 2 – Ein Gerichtsteam muss sich neuen Konflikten und persönlichen Herausforderungen stellen.

– Ein Gerichtsteam muss sich neuen Konflikten und persönlichen Herausforderungen stellen. Clans: Staffel 2 – Eine Frau kehrt in ihre Heimat zurück und gerät erneut zwischen kriminelle Strukturen und persönliche Beziehungen.

Ab dem 09. April

Big Mistakes – Zwei Geschwister werden in kriminelle Machenschaften verwickelt und geraten zunehmend außer Kontrolle.

– Zwei Geschwister werden in kriminelle Machenschaften verwickelt und geraten zunehmend außer Kontrolle. Bandi – Unter Geschwistern – Nach einem schweren Verlust kämpfen Geschwister ums Überleben und treffen riskante Entscheidungen.

Ab dem 10. April

Rabo de Peixe: Staffel 3 – Im Finale stellen sich Freunde rivalisierenden Gruppen und kämpfen für eine bessere Zukunft.

Ab dem 14. April

Crooks: Staffel 2 – Alte Konflikte brechen wieder auf, als eine wertvolle Münze neue Rivalitäten auslöst.

Ab dem 15. April

Perfil falso: Staffel 3 – Eine Reise wird zum Albtraum, als ein geheimnisvolles Paar ins Spiel kommt.

– Eine Reise wird zum Albtraum, als ein geheimnisvolles Paar ins Spiel kommt. Made with Love – Zwei Köche müssen zusammenarbeiten, obwohl sie sich kaum ausstehen können.

– Zwei Köche müssen zusammenarbeiten, obwohl sie sich kaum ausstehen können. Das Gesetz nach Lidia Poët: Staffel 3 – Ein neuer Fall bringt berufliche und private Konflikte ins Wanken.

Ab dem 16. April

BEEF: Staffel 2 – Ein eskalierender Streit entwickelt sich zu einem Konflikt, der mehrere Leben beeinflusst.

– Ein eskalierender Streit entwickelt sich zu einem Konflikt, der mehrere Leben beeinflusst. Dandelion – Zwei Engel helfen verlorenen Seelen, ihren Frieden zu finden.

Ab dem 17. April

Machos alfa: Staffel 5 – Freundschaften und Beziehungen geraten ins Wanken, während sich Lebensentwürfe verändern.

Ab dem 18. April

We Are All Trying Here – Mehrere Figuren kämpfen mit persönlichen Herausforderungen und suchen nach Orientierung.

Ab dem 21. April

Unchosen – Eine Begegnung bringt das Leben einer jungen Mutter aus einer abgeschotteten Gemeinschaft aus dem Gleichgewicht.

Ab dem 22. April

Santita – Eine Ärztin wird mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, als ein früherer Partner wieder auftaucht.

– Eine Ärztin wird mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, als ein früherer Partner wieder auftaucht. Sold Out on You – Eine Liebesgeschichte entwickelt sich unter ungewöhnlichen Umständen.

Ab dem 23. April

Stranger Things: Tales from ’85 – Neue Ereignisse führen zurück in eine Kleinstadt voller Geheimnisse und unerklärlicher Phänomene.

– Neue Ereignisse führen zurück in eine Kleinstadt voller Geheimnisse und unerklärlicher Phänomene. Recalé – Ein Betrüger gibt sich als Lehrer aus, um einer Strafe zu entgehen, und gerät in neue Schwierigkeiten.

– Ein Betrüger gibt sich als Lehrer aus, um einer Strafe zu entgehen, und gerät in neue Schwierigkeiten. Running Point: Staffel 2 – Ein Team kämpft um sportlichen Erfolg und muss interne Konflikte bewältigen.

Ab dem 27. April

Straight to Hell – Das Leben einer bekannten Persönlichkeit wird hinter den öffentlichen Gerüchten beleuchtet.

Ab dem 30. April